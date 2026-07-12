Ubój pastwiskowy legalny

Od 15 lipca hodowcy bydła utrzymywanego w systemie otwartym będą mogli legalnie stosować tzw. ubój pastwiskowy. To dla nich długo wyczekiwana informacja.

Nowe przepisy pozwolą ogłuszać zwierzęta w miejscu ich utrzymywania, bez konieczności przepędzania i transportu do rzeźni. Rozwiązanie obejmie także utrzymywane fermowo jeleniowate. Celem rozporządzenia podpisanego w ubiegłym tygodniu przez ministra rolnictwa, jest poprawa dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa pracujących przy stadzie osób.

Ograniczenie stresu zwierząt i kosztów transportu, poprawa jakości mięsa

Z uboju pastwiskowego będą mogły korzystać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Konieczne będzie m.in. posiadanie uprawnień do używania broni, ukończenie szkolenia teoretycznego oraz zajęć praktycznych pod nadzorem doświadczonej osoby. Dodajmy, że wszyscy kandydaci muszą legitymować się świadectwem kwalifikacji wydanymi przez powiatowego lekarza weterynarii.

Na nowe przepisy hodowcy czekali od lat. Oprócz ograniczenia stresu zwierząt i kosztów transportu, mogą one także poprawić jakość pozyskiwanego mięsa oraz ułatwić organizację pracy w gospodarstwach prowadzących wypas.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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