Tam pójdziesz do więzienia za sprzedaż książek
Policja ds. „bezpieczeństwa narodowego” zatrzymała pięć osób w Hongkongu pod zarzutem dystrybucji publikacji o charakterze wywrotowym – poinformował w czwartek lokalny nadawca RTHK. Księgarzom zarzuca się podsycanie nienawiści do władz, grozi im do siedmiu lat więzienia.
Wypowiedz słowo przeciwko mnie, a znajdę paragraf, żeby Cię zatrzymać
Jak relacjonował niezależny portal HKFP, do nalotów na dwie niezależne księgarnie oraz zatrzymania dwóch mężczyzn i trzech kobiet doszło w środę. Policja działała na mocy tzw. art. 23, czyli lokalnej Ustawy o bezpieczeństwie narodowym.
Całkowita inwigilacja
Dzień przed rewizją jedna z przeszukanych przez służby księgarni, Have a Nice Stay, zapowiedziała, że w sierpniu zakończy działalność. Właściciele tłumaczyli w oświadczeniu, że nie potrafią już określić, jakie tytuły wolno legalnie dystrybuować.
To nie pierwszy raz
Likwidację stacjonarnego lokalu ogłosiła niedawno także księgarnia Elmbook, którą wcześniej władze wykluczyły z corocznych Targów Książki.
Branża wolności słowa zanika
Niezależna branża wydawnicza w Hongkongu gwałtownie się kurczy. HKFP przypomina o zatrzymaniach innych księgarzy, również oskarżonych z art. 23.
Nie wolno mówić
W marcu ujęto m.in. Ponga Yat-minga za oferowanie biografii uwięzionego prodemokratycznego magnata medialnego Jimmy’ego Laia. W czerwcu zatrzymana została właścicielka Hunter Bookstore Letitia Wong oraz jej mąż.
Chiny wobec obywateli
Uderzenie w niezależne księgarnie to kolejny przejaw zaostrzania kontroli władz w mieście. Proces ten rozpoczął się po narzuceniu Hongkongowi przez Chiny w 2020 roku Ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która drastycznie ogranicza wolności obywatelskie mieszkańców. Na mocy tych przepisów aresztowano dotąd ponad 400 osób pod zarzutem naruszenia bezpieczeństwa państwa, a co najmniej 182 z nich usłyszały zarzuty, o których wiemy.
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pap, jb
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