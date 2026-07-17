Na giełdzie można dziś zarobić

Po południu na GPW nadal przeważają spadki, ale są też poważne wzrosty. Na czym można zarobić? WIG20 traci ok. 1,4 proc., z kolei drugą sesję z rzędu najmocniej wśród blue chipów rośnie Grupa Żabka. Zdaniem analityków, sytuację na rynkach znów kształtują przede wszystkim geopolityka i korekta na rynku AI.

Ok. godz. 15.20 WIG20 spada o 1,36 proc. do 3.744,25 pkt., WIG zniżkuje o 1,29 proc. do 141.139,42 pkt. mWIG40 idzie w dół o 1,2 proc. do 9.842,13 pkt., a sWIG80 spada o 0,71 proc. i wynosi 30.348,36 pkt.

Rynek jest trochę w fazie ‘risk off’, czyli lekkiego zwrotu od bardziej ryzykownych aktywów. Są nadal dwa czynniki, które wpływają na tę presję podażową

powiedział PAP Biznes Konrad Ryczko, makler i analityk DM BOŚ.

Ropa mocno drożeje

„Pierwszy z nich to jest oczywiście drożejąca ropa i powrót ryzyka geopolitycznego związanego z Iranem, co bezpośrednio przekłada się również na zmianę oczekiwań co do stóp procentowych i inflacji. (…) Ponadto, jest piątek i w takich momentach, gdy faktycznie jakieś ryzyka na rynku się pojawiają, to często jest tak, że piątki przynoszą pewną redukcję ekspozycji na rynek” - dodał.

W ramach trwających napięć na Bliskim Wschodzie nowe czynniki to między innymi deklaracje Iranu o przeprowadzaniu ataków na amerykańskie bazy w Syrii i Bachrajnie oraz informacje o tym, że uzbrojeni napastnicy przejęli kontrolę nad chemikaliowcem Asana w Zatoce Adeńskiej.

AI i półprzewodniki

Drugi czynnik globalny, który nadal gra kluczową rolę w dyktowaniu nastrojów rynkowych jest związany z AI i półprzewodnikami.

„Ten drugi czynnik wydaje mi się nawet istotniejszy, bo geopolityka to czynnik istniejący już od dłuższego czasu, tymczasem teraz mamy korektę na spółkach półprzewodnikowych. (…) I ta korekta po poprzednich wzrostach, kiedy niektóre spółki osiągały nawet zwielokrotnienie swojej wyceny, w tej chwili odbija się echem praktycznie na całym rynku finansowym” - powiedział analityk.

W jego ocenie, na kontynuację hossy na tym rynku raczej nie wpłyną informacje o nowych modelach, które nie stanowią znaczącego ryzyka dla producentów sprzętu. A to właśnie dostawcy hardware’u są motorem zwyżek na tym rynku.

Rosną akcje Żabki

Ryczko zwrócił też uwagę, że zachowanie WIG20 w ostatnich tygodniach wyglądało dość dobrze w porównaniu z rynkami bazowymi.

Drugą sesję z rzędu w indeksie WIG20 najmocniej rosną akcje Grupy Żabka - o 7,4 proc.

„Inwestorzy spodziewali się docelowo podaży akcji Żabki, czyli tzw. ABB, tak jak to miało miejsce np. w przypadku Pepco. Jeżeli teraz jest chętny, który miałby duży pakiet Żabki, to ryzyko spada. Z jednej strony tworzy się opcja biznesowa na wzrost i ekspansję. A z drugiej strony jeżeli faktycznie właściciel 7-Eleven miałby przejąć Żabkę, to prawdopodobnie nie otwierałby własnych sklepów. W konsekwencji nie ma tego ryzyka, że główny hegemon może tu przyjść i ‘namieszać’ na rynku. Wielopłaszczyznowo wydaje się to korzystne dla Żabki, w ogóle to jest korzystne dla naszego rynku” - ocenił makler.

WIG20 - spadki

W WIG20 przeważają jednak spadki. Najmocniej tracą KGHM (spadek o 3,9 proc.) oraz banki, w tym mBank (spadek o 3,8 proc.), Pekao (spadek o 3,3 proc.) i Erste (spadek o 3,1 proc.).

W ocenie analityka DM BOŚ, w grę wchodzi tu decyzja prezydenta o podpisaniu ustawy frankowej, ale także reperkusje „gołębiej” postawy prezesa banku centralnego oraz propozycji dotyczących zwiększenia obciążeń podatkowych sektora.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie przez sądy tak zwanych spraw frankowych – między innymi poprzez szereg zmian proceduralnych. Chodzi o ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego.

Gdzie są wzrosty i dlaczego?

Wśród blue chipów odnotowujących wzrosty są między innymi PGE (+2,1 proc.), Tauron (+0,2 proc.) i Orlen (+0,6 proc.).

Komisja Europejska zapowiedziała w piątek m.in. zwiększenie liczby darmowych uprawnień w systemie ETS dla przemysłów energochłonnych. Ich wartość wzrośnie o 6 mld euro do 2030 r. KE chce jednak, by po 2030 r. przemysł mógł korzystać z darmowych uprawnień, gdy zobowiąże się do walki z emisjami.

mWIG40

W grupie spółek notowanych w mWIG40 najmocniejsze są Asseco Poland (wzrost o 2,7 proc.) i Grupa Azoty (wzrost o 2 proc.).

Najmocniej w tym indeksie spadają akcje spółek AB (-5,5 proc.) i Asbisu (-4,8 proc.).

Najmocniejsze w indeksie sWIG80 są akcje Bogdanki (wzrost o 4,8 proc.) oraz Playway (wzrost o 2,5 proc.). Z kolei największe spadki notują Scanway (-4,7 proc.) i Digital Network (-3,4 proc.).

pap, jb