FakeFriday - sprawdź historię cen produktów

Czarny Piątek zyskuje coraz większą popularność także w Polsce. Kupujący chętnie korzystają z cen obniżek. Z kolei dla sklepów to okazja na zwiększenie obrotów.

Sprzedawcy często korzystają przy tym także z nielegalnego procederu podwyższania cen produktów tuż przed Black Friday. Na przykład na miesiąc czy kilka tygodni przed. Jeden z użytkowników Wykopa postanowił napisać bota, na którym można sprawdzić historię cen produktów rtv/agd.

Użytkownik tłumaczy także w jaki sposób funkcjonuje strona.

Jeśli w nazwie są znaki specjalne jak kropki, kreski, ukośniki to spróbuj je usunąć. Możliwe że wtedy znajdzie. Jeśli nie, to niestety tego produkty bot nie znalazł na stronie. Różne sklepy mają różne nazwy produktów. Czasem produkty zmieniają linki. Dlatego taka wyszukiwarka wydała się najlepsza. Zwraca 10 produktów najbardziej podobnych do tego który szukasz. Jeśli nazwa jest identyczna, to będzie na pierwszej pozycji. Jeśli te 10 wyników nie wystarczyło aby znaleźć, to wpisz dokładniejszą nazwę.