Lotos i Toyota zbudują stację tankowania wodoru

Grupa Lotos oraz Toyota Motor Poland podpisały pod koniec listopada br. list intencyjny w zakresie współpracy intensyfikującej prace nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym. Chodzi m.in. o wybudowanie pod patronatem Toyoty stacji tankowania wodoru.

Istotą współpracy między Grupą LOTOS a Toyota Motor Poland jest wybudowanie pod patronatem Toyoty stacji tankowania wodoru w Polsce, która powstać ma już w 2021 roku. Dzięki współpracy Grupy LOTOS – jednego z liderów rynku paliwowego w Polsce oraz firmy Toyota Motor Poland zajmującej kluczową pozycję w rozwoju innowacyjnych technologii wodorowych w sektorze motoryzacji, wodoryzacja transportu w kraju może zyskać realny i praktyczny wymiar, odczuwalny dla użytkowników aut.

W 2021 roku będziemy jako pierwsi w Polsce produkować wodór o bardzo wysokiej czystości. Do tego czasu na pierwszych dwóch naszych stacjach chcemy też zbudować punkty ładowania samochodów tym paliwem, zaś Toyota jest jednym z dostawców, który takie samochody posiada. Chcemy upewnić się, że to, co przygotujemy, będzie spełniało wymogi rynkowe – mówi Marian Krzemiński, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. inwestycji i innowacji.