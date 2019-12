Gronkiewicz-Waltz skarży się na płace w Brukseli

Była prezydent Warszawy od niespełna pół roku doradza KE, jest przewodniczącą zespołu „Klimatyczno-neutralne i inteligentne miasta”, ale do tej pory nie otrzymała wynagrodzenia za swoją pracę, pisze portal wPolityce.pl

Jak mówi współpracuję z Komisją od drugiej połowy lipca.

Mój zespół zwany Mission for Climate Neutral and Smart Cities spotkał się do tej pory cztery razy, teraz będzie piąty. Oprócz tego cały czas pracujemy, kontaktujemy się za pośrednictwem maili. Ta praca nie polega tylko na comiesięcznych spotkaniach zespołu. Przygotowujemy obecnie raport, przyjmiemy go w grudniu, twierdzi prezydent cytowana przez portal.