Leki na katar sprzedawane na dowód? Być może już niedługo

Popularne leki na katar już niedługo kupimy tylko z dowodem osobistym. Jak ustalił reporter TOK FM, resort zdrowia chce walczyć z wykorzystywaniem leków dostępnych bez recepty do produkcji narkotyków.

Od lat szczególnie w południowej Polsce działają całe grupy skupujące na masową skalę leki z pseudoefedryną. To popularne leki na katar dostępne bez recepty. Często trzeba się nachodzić, bo kilka lat temu wprowadzono limit - jednorazowo można kupić nie więcej niż 20 tabletek.

Jak udało się ustalić reporterowi TOK FM, ministerstwo zwróciło się do Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które ma opracować kształt ustawy. Tam powstały różne pomysły, ale ten najbardziej prawdopodobny ma być zbliżony do rozwiązań obowiązujących w Czechach. -

Leki mają być sprzedawane po okazaniu numeru PESEL, w określonej ilości, na osobę. Chodzi o to, żeby ograniczyć podaż - proponuje MZ.

Mówiąc wprost: pacjent kupujący leki z pseudoefedryną będzie legitymowany. Na podstawie numeru PESEL jego zakup trafi do specjalnej bazy, nad którą pieczę ma sprawować Główny Inspektor Farmaceutyczny. Aptekarz z innej placówki nie będzie mógł mu więc sprzedać więcej pseudoefedryny.

Na razie nie wiadomo, jak wysoki będzie limit zakupu.Ale tak czy siak, aptekarze będą mieli dodatkowe obowiązki. -

Nakładanie dodatkowych obowiązków na wszystkich aptekarzy w kraju, gdy problem dotyczy głównie aptek z terenów przygranicznych, jest naszym zdaniem nieadekwatne mówi prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie Michał Byliniak.

Ale dodał też, że aptekarze absolutnie nie bagatelizują potrzeby rozwiązania tego problemu. Od lat twierdzą, że dużo prostsze byłoby po prostu wprowadzenie recept na leki, które mogą służyć do produkcji narkotyków.

Objęcie leków z pseudoefedryną, dostępnością na receptę jest jedną z opcji, ale ma po stronie rządu zdecydowanie mniej zwolenników. Projekt może trafić na biurko ministra jeszcze w tym roku.

MSN, DS