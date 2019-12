Prezes URE może zmienić zdanie w sprawie cen energii

Urząd Regulacji Energetyki prawdopodobnie zaakceptowałby wnioski taryfowe pozostałych przedsiębiorstw energetycznych, gdyby - tak jak w przypadku Tauronu - wzrost łącznego rachunku miał wynieść około 12 proc. - poinformował prezes URE Rafał Gawin.

To kwestia indywidualnego podejścia, ale jeśli chcielibyśmy uśrednić i powiedzieć coś o skali podwyżek, to gdyby wniosek oscylował wokół 12 proc. łącznego rachunku, to prawdopodobnie byśmy go zaakceptowali - powiedział prezes Gawin w radiu Tok FM.