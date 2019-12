Milowy krok w stronę bankowej nowoczesności

Bankowość spółdzielczą postrzegano przez lata jako ubogą krewną bankowości komercyjnej. Ten stereotyp mocno się utrwalił z krzywdą dla banków spółdzielczych, które na przekór potocznym opiniom były i pozostaną silnym ogniwem polskiej gospodarki – zwłaszcza w jej lokalnym wydaniu – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Mirosław Skiba, prezes Zarządu SGB-Bank SA. SGB-Bank wraz ze 196 Bankami Spółdzielczymi tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową. Drugie pod względem wielkości zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce.

(…) Gdyby siłę sektora spółdzielczego w bankowości liczyć wielkością sumy bilansowej, byłby on w krajowej elicie, porównywalny z największymi na rynku. Jest wiele banków z tego sektora, które swoimi wskaźnikami biją na głowę konkurentów. Są Banki Spółdzielcze ze Spółdzielczej Grupy Bankowej i Grupy BPS, które w publicznych rankingach na najbardziej przyjazne instytucje finansowe wygrywają z bankami komercyjnymi. W wielu małych miejscowościach lider usług bankowych ciągle jest tylko jeden: lokalny Bank Spółdzielczy – pisze prezes Mirosław Skiba w tekście „Banki spółdzielcze: Milowy krok w stronę nowoczesności” .

Gdzie tkwią przeszkody w rozwoju tego sektora? Całkiem niedawno Banki Spółdzielcze żyły w swoiście pojmowanym biznesowym komforcie. Brakowało agresywnych konkurentów, pewności siebie dodawały dobre relacje z miejscowymi klientami i wieloletnie partnerstwo z podmiotami, które działały na lokalnym rynku. To tworzyło poczucie bezpieczeństwa i gwarancję stabilnego rozwoju dla obu stron. Olbrzymi skok technologiczno-komunikacyjny sprawił jednak, że działające w pojedynkę małe, lokalne banki nie miały szansy dorównać operującym w skali makro komercyjnym konkurentom. Najpierw zlekceważono tempo zmian w informatycznej rzeczywistości, później do ich wdrożenia zabrakło środków i determinacji. W tym czasie rynek usług finansowych stał się zdecydowanie rynkiem konsumenta. To on rządzi i wymaga. Banki Spółdzielcze, aby przetrwać, muszą dostosować się do nowych zachowań klientów i jak najszybciej reagować na ich oczekiwania. My w sektorze właśnie to robimy - stwierdza prezes SGB-Bank.

Jego zdaniem _jesteśmy świadkami procesu mobilnego przyspieszenia, dynamicznego dostosowywania możliwości technologicznych Banków Spółdzielczych do wymagań współczesnego rynku. Bankowość spółdzielcza w ekspresowym tempie zaczyna nadrabiać technologiczne zaległości z dwóch dekad. (…)

Bankowość spółdzielcza wychodzi z fazy stagnacji i wkracza na ścieżkę dobrych perspektyw. Obalamy mit, że Banki Spółdzielcze to banki słabe – ich siłą i skutecznym narzędziem do walki rynkowej stają się dobrowolne zrzeszenia. Z jednej strony mogą działać jako centra usług wspólnych, realizujące wiele funkcji nie związanych bezpośrednio z biznesem Banków Spółdzielczych, obsługiwać je od strony sprawozdawczości, raportowania, analiz rynkowych itp. Pozwalają odciążyć Banki Spółdzielcze, dając im narzędzia informatyczne i platformy mobilne, i umożliwiając tym samym koncentrację na budowaniu relacji z klientami. Taki model sprawdził się w Austrii, w Niemczech, we Francji i Skandynawii.

Prawdziwą siłą lokalnych banków i całego sektora spółdzielczości może być – już jest! – umiejętność wspólnego działania. Integracja, która służy wzajemnemu wspieraniu, realizacji statutowych działań, obniżaniu kosztów i budowaniu kontaktów z klientami nie musi oznaczać rezygnacji z podmiotowości Banków Spółdzielczych. Trzeba chronić własność i niezależność banków na lokalnych rynkach, ale jednocześnie maksymalizować wykorzystanie całego serwisu technologicznego, który obniża poziomy kosztów, ułatwia funkcjonowanie i wypełniania oczekiwania klientów oraz regulatorów - wskazuje Mirosław Skiba.

W ocenie prezesa SGB-Banku temu mogą służyć dobrowolne zrzeszenia, temu służy współpraca projektowa przy obsłudze wielkich kontraktów. To jeden z kluczowych elementów przyszłości całego sektora, pozycjonujący go na równi z elitą polskiej bankowości. W dużej grupie jesteśmy silni, możemy lepiej oddziaływać na gospodarkę, wykorzystywać własny potencjał (efekt skali) i wieloletnie związki z lokalnymi społecznościami. Bankowość spółdzielcza stoi na mocnych podstawach finansowych, pielęgnując wartości, które od półtora wieku są jej misją – zasady solidaryzmu społecznego, społecznej odpowiedzialności biznesu, współpracy, samopomocy i samoorganizacji.

