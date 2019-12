CD PROJEKT podpisał porozumienie z Andrzejem Sapkowskim

CD PROJEKT wraz z Andrzejem Sapkowskim podpisali porozumienie wzmacniające i pieczętujące wzajemne relacje - poinformowała spółka w oficjalnym komunikacie.

Przyjęte uzgodnienia zaspokajają i w pełni wyjaśniają potrzeby oraz oczekiwania obu stron przy poszanowaniu wcześniej zawartych umów oraz nakreślają ramy przyszłej współpracy pomiędzy stronami. Podpisane porozumienie nadaje Spółce nowe prawa oraz potwierdza posiadane prawa do eksploatacji uniwersum Wiedźmina w obszarze gier wideo, komiksów, gier tradycyjnych oraz merchandisingu - dodało CD Projekt.

W październiku 2018 r. pełnomocnicy reprezentujący Sapkowskiego wezwali CD Projekt do zapłaty co najmniej 60 mln zł. Z treści wezwania wynikało, że autor oczekuje zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a spółką - przypomina portal money.pl

CD Projekt to twórcy serii gier o Wiedźminie oraz nadchodzącej produkcji „Cyberpunk 2077”. Natomiast Sapkowski jest autorem Sagi Wiedźmińskiej. Jak wynika z komunikatu: podpisane porozumienie nadaje Spółce nowe prawa oraz potwierdza posiadane prawa do eksploatacji uniwersum Wiedźmina w obszarze gier wideo, komiksów, gier tradycyjnych oraz merchandisingu.

CD Projekt, Money.pl, KG