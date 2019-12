Rosja kłamie maszynowo!

Spokojne działania Polski i mocne oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego, a także głos wsparcia ze strony ambasador USA widocznie wywołały wściekłość na Kremlu. Oświadczenie ambasady FR w Warszawie to nie wszystko.

W ciągu jednej godziny MSZ Rosji wypuściło serię tweetów, w których kontynuuje się ataki. Tym razem na celownik wzięto… Stany Zjednoczone.

Zaskoczyła nas wiadomość od ambasadora USA, kraju, który był naszym sojusznikiem podczas II wojny światowej. Wygląda na to że @USAmbPoland była zła z historii w szkole. Przypominamy tylko kilka faktów — zareagowało rosyjskie MSZ, publikując „fakty”… ale na swoją „korzyść”.

Osławiony pakt Mołotow-Ribbentrop z 23 sierpnia 1939 r. nie był tym, co zapoczątkowało II wojnę światową. Termin ataku na Polskę 1 września został wyznaczony przez Hitlera w dyrektywie Fall Weiss 10 kwietnia 1939 r.

To zdrada w Monachium była preludium do II wojny światowej. Porozumienie monachijskie nazistowskich Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch nie tylko zdeformowało cały system stosunków międzynarodowych, ale także zapoczątkowało inwazję i podział Europy

17 kwietnia 1939 r. Związek Radziecki po raz kolejny zaproponował podpisanie kompleksowej umowy z gwarancjami bezpieczeństwa - propozycję odrzuconą przez zachodnich partnerów i odrzuconą przez kraje bałtyckie, które kategorycznie odmówiły udziału w jakichkolwiek planach przeciwko Niemcom.

W tym samym czasie machina wojenna Hitlera została stworzona przy pomocy wiodących amerykańskich firm, takich jak #GeneralElectric, #GeneralMotors, #Ford i inne. Pro-nazistowski niemiecko-amerykański Bund promował poglądy Hitlera bez żadnych przeszkód w USA w okresie przedwojennym.

Dlaczego więc #US zawsze głosuje prawie samotnie przeciwko rezolucji #UN w sprawie walki z gloryfikacją nazizmu każdego roku?

Tak absurdalna propaganda historyczna nie przeszła uwadze m.in. polskich publicystów i ekspertów.

MSZ FR oraz ambasada FR w W-wie publikują interesujące zdjęcia. No to odświeżmy pamięć. Po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow (w rzeczywistości Hitler-Stalin) prowadzącego do wybuchu II wojny, sowieci i hitlerowcy wspólnie na defiladzie - Brześć 22.09.1939. I co tu komentować?