Rekord sprzedaży nowych aut pobity

Z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych wzrosła grudniu 2019 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była także wyższa w stosunku do listopada 2019 roku. Skumulowana liczba rejestracji w 2019 r. jest wyższa od tej zanotowanej w 2018 roku.

W dwunastym miesiącu 2019 roku na rynku nowych aut osobowych zanotowano wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 roku oraz wobec poprzedniego miesiąca br. Pod względem liczby zarejestrowanych pojazdów był to najlepszy grudzień od 2000 roku. Jednocześnie był to jedyny miesiąc od sierpnia 2018 roku (czyli miesiąca, w którym zanotowano wyjątkowo wysoką sprzedaż ze względu na mające wejść w życie we wrześniu ub. roku restrykcyjne zmiany w przepisach dotyczących pomiarów zużycia paliwa - norma WLTP), w którym liczba rejestracji przekroczyła 60 tys. sztuk. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ubiegłoroczny grudzień miał dwa dni robocze więcej od analogicznego miesiąca w 2018 roku.

Rekordowy rok

W całym 2019 roku liczba rejestracji wzrosła w porównaniu z 2018 rokiem. Tym samym ustanowiony został nowy roczny rekord rejestracji w XXI wieku (dotychczasowy należał właśnie do 2018 roku).

W grudniu 2019 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 27 proc. Udział firm osiągnął poziom 73 proc. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 38 341 aut. Udział klientów firmowych w 2019 roku wyniósł 70,68 proc. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się różnić, jeszcze bardziej zwiększając różnicę pomiędzy nimi.

Skoda, Toyota i reszta

W grudniu najwięcej samochodów zarejestrowała Skoda (6 335 szt.), wyprzedzając Toyotę (6 326 szt.) oraz Volkswagena (4 482 szt.).

Wśród piętnastu pierwszych marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r), sześć (Skoda, Volkswagen, Opel, Ford, Peugeot oraz Audi) zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wyniki trzech marek wzrosły o więcej niż 20 proc., w tym najwięcej marki BMW, o 32,52 proc.. Kolejność na liście marek cieszących się największym powodzeniem wśród polskich klientów nie uległa większym zmianom w porównaniu z wynikami notowanymi na koniec października 2019 roku.

Tytuł lidera rynku utrzymała Skoda. W 2019 roku klienci kupili i zarejestrowali 68 646 aut tej marki, o 1,32 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Skody w rynku wyniósł 12,36 proc.

Na pozycji wicelidera znalazła się Toyota, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 62 774 szt., o 12,02 proc. więcej niż w 2018 roku. Udział marki wyniósł 11,30 proc.

Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. W 2019 roku klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 53 844 samochody, o 3,93 proc. mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 9,69 proc. Na czwartej pozycji był Opel, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 33 807 szt., o 2,41 proc. mniej niż w 2018 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,08 proc. Na piątej pozycji znalazła się Dacia. W 2019 r. zarejestrowano 30 878 aut tej marki, o 22,75 proc. więcej niż w 2018 roku. Udział marki w rynku wyniósł 5,56 proc.

Najpopularniejsze modele to:

Najczęściej kupowanym modelem w 2019 roku była Skoda Octavia (20 378 szt.; -3,54 proc. r/r), za którą uplasowała się Toyota Corolla (19 701 szt.; +162,37 proc. r/r) oraz Skoda Fabia (17 095 szt. -13,13 proc. r/r), a następnie Dacia Duster (15 342 szt.; +55,85/r). Pierwszą piątkę zamyka Toyota Yaris (14 070 szt.; +0,27 proc. r/r).

Najpopularniejszym modelem w 2019 roku wśród klientów indywidualnych jest Dacia Duster (9 140 szt.; +74,13 proc.), na drugim miejscu uplasowała się Toyota Yaris (7 154 szt.; +13,12 proc.), na trzecim – Toyota Corolla (5 529 szt.; +151,32 proc.), na czwartym – Skoda Fabia (5 358 szt.; -16,97 proc.), a na piątym – Fiat Tipo (4 875 szt.; +47,91 proc.).

W przypadku klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem była Skoda Octavia (16 570 szt.; -4,98 proc.). Na drugim miejscu znalazła się Toyota Corolla (14 172 szt.; +166,94 proc.). Trzecie miejsce zajmuje Skoda Fabia (11 737 szt.; -11,26 proc.), czwarte – Opel Astra (11 592 szt.; +7,07 proc.), a piąte – VW Golf (11 190 szt.; -4,71 proc.)

