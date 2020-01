II Kongresu Rozwoju Kolei już w środę

29 stycznia 2020 roku na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbędzie się druga edycja Kongresu Rozwoju Kolei – Przyszłość i Perspektywy. Wydarzenie ponownie zorganizują Spółki Grupy PKP: PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A. oraz PKP CARGO S.A.

Pierwsza edycja Kongresu Rozwoju Kolei odbiła się szerokim echem nie tylko wśród przedstawicieli branży kolejowej, lecz także przedsiębiorców czy polityków. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 700 osób. W Kongresie wziął udział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, ministrowie, posłowie, senatorowie, przedstawiciele samorządów, instytucji naukowych oraz świata biznesu. Merytoryczny poziom debat spotkał się z bardzo pozytywnymi opiniami. Relacje z wydarzenia były obecne niemal we wszystkich wiodących i branżowych środkach masowego przekazu.

Kongres Rozwoju Kolei stał się istotną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem transportu kolejowego w Polsce. Powstało nowe pole do dialogu w tej dziedzinie pomiędzy przedstawicielami świata polityki, biznesu, samorządu i nauki.

Ze względu na pozytywny odbiór 1. edycji Kongresu Grupa PKP dostrzegła potrzebę kontynuacji wydarzenia. Sprawdziła się formuła, według której organizatorami były cztery Spółki Grupy PKP: PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP Intercity S.A. oraz PKP Cargo S.A.. Tym razem tematyką wydarzenia będą inwestycje kolejowe. Spółki Grupy PKP, organizując Kongres, chcą pokazać, jak dzięki inwestycjom kolej zmienia się i rozwija, zyskując coraz mocniejszą pozycję transportową w Polsce oraz w Europie, a nawet na świecie.

Gdy w ubiegłym roku organizowaliśmy I Kongres Rozwoju Kolei, chcieliśmy przede wszystkim pokazać synergię działań spółek z Grupy PKP. Jako kolejarze doskonale zdajemy sobie sprawę, że kolej nie istnieje dla samej siebie – transport pasażerski jest dziś bardzo ważnym elementem infrastruktury społecznej, a przewozy towarowe są istotnym ogniwem systemu gospodarczego. Zainteresowanie, z jakim spotkała się I edycja Kongresu pozwala stwierdzić, że udało się to zakomunikować – mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

Kolejna edycja Kongresu Rozwoju Kolei, którego współorganizatorem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwoli na kontynuowanie dyskusji na temat wyzwań, jakie ma przed sobą polska kolej.

Dla PLK – zarządcy infrastruktury, realizującego Krajowy Program Kolejowy o wartości prawie 76 mld zł, to dobra okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z liderami opinii publicznej, przedstawicielami środowisk naukowych oraz samorządowych. To również wyznaczanie kierunków dalszego rozwoju transportu kolejowego w Polsce – zaznacza Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.