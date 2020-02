Musisz palić? Lepiej to przeczytaj

Rewolucja technologiczna, jaka dokonała się poprzez pojawienie się na rynku papierosów elektronicznych, ma – jak większość nowinek – zagorzałych zwolenników i przeciwników. Chociaż lekarze przestrzegają przed rozpoczynaniem palenia od e-papierosów, to niektóre badania francuskich czy amerykańskich naukowców potwierdzają, że e-papierosy mogą być mniej szkodliwą alternatywą dla osób, które nie potrafią zerwać z nałogiem lub wcale tego nie chcą

Koncerny tytoniowe nie dyskutują już dziś z tym, że tradycyjne papierosy bardzo szkodzą ludzkiemu zdrowiu. Gdy prawda ta przebiła się do powszechnej świadomości, producenci wyrobów tytoniowych postanowili wdrożyć wieloletnie badania nad opracowaniem produktów, które wyeliminowałyby w największym możliwym stopniu czynniki szkodliwe. Najbardziej toksycznymi i kancerogennymi związkami powstającymi przy spalaniu tradycyjnego papierosa są substancje smoliste, których liczba we wciąganym do płuc dymie wyraża się w tysiącach. Zatem ograniczenie szkodliwości palenia w produktach nowej generacji musiało się wiązać właśnie z wykluczeniem procesu spalania.

W e-papierosach tradycyjne spalanie zastąpiono podgrzewaniem zawierającego nikotynę i aromaty roztworu gliceryny do 250°C, redukując w ten sposób liczbę substancji toksycznych. Założony efekt zmniejszenia szkodliwego wpływu na zdrowie tak generowanego dymu został potwierdzony w licznych badaniach klinicznych. Jedno z ostatnich, w grudniu 2019 r., przeprowadziło Centrum Badań nad Rakiem Uniwersytetu Stanowego Ohio w USA. Jego wyniki pokazały, że tzw. biomarkery u osób korzystających z e-papierosów wykazują wartości pośrednie między palaczami a osobami, które nigdy nie paliły, a na dodatek są bardziej zbliżone do tej drugiej kategorii.

Francuzi skrytykowali WHO

Korzyści zdrowotne i społeczne, jakie może przynieść powszechne przerzucenie się palaczy z papierosów tradycyjnych na elektroniczne, dostrzegają już także agendy rządowe w Europie. Francuska Narodowa Akademia Medyczna zaangażowała się w promocję e-papierosów jako skutecznego narzędzia do walki z tradycyjną formą nałogu. Szacuje się, że już 700 tys. Francuzów porzuciło tradycyjne palenie na rzecz elektronicznego dymka. Francuscy naukowcy odważyli się nawet skrytykować raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podkreślający szkodliwość e-papierosów. Francuzi zwrócili uwagę, że tezy zawarte w raporcie mogą odnieść zły skutek, polegający na odwiedzeniu wielu osób od pożądanego ze zdrowotnego punktu widzenia zamiaru porzucenia tradycyjnego palenia na rzecz e-wyrobów. Warto chyba, by wyniki te przebiły się do szerokiej świadomości także w Polsce, gdzie wciąż tradycyjne papierosy pali ok. 8 mln osób, a ok. 70 tys. osób rocznie umiera z powodu skutków nałogu.

Wapowanie (używanie e-papierosów – dop. red.) umożliwiło ograniczenie osób palących tradycyjne papierosy. Jasne jest, że to bezpieczniejsza alternatywa – powiedział Robert Genet, dyrektor generalny Francuskiej Agencji Żywności, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Lawina krytyki spadła na e-papierosy w USA, gdy odnotowano tam liczne przypadki uszkodzeń płuc u użytkowników e-papierosów. Wnikliwe zbadanie tych incydentów przez Center for Disease Control and Prevention (agenda podległa amerykańskiemu Departamentowi Zdrowia) wykazało jednak, że poszkodowani wykorzystywali technologię e-papierosów niezgodnie z jej przeznaczeniem. Polegało to na podgrzewaniu olejków eterycznych, których opary nie nadają się do wdychania. Poszukiwacze „silniejszych doznań” odurzali się w ten sposób substancjami zawierającymi m.in. marihuanę oraz olejek z octanem witaminy E.

Pomoc przy rzucaniu palenia

Wobec powyższego warto wspierać kampanie przypominające o właściwym i odpowiedzialnym korzystaniu z nowej technologii, jaką są e-papierosy. Tym bardziej że stanowi ona silny oręż w walce z najcięższymi przypadkami nałogu, co podkreśla m.in. australijskie Królewskie Kolegium Lekarzy Internistów, które dostrzegło, że e-papierosy mogą być zalecane jako pomoc dla osób, które chcą rzucić palenie. Australijscy lekarze zalecają równocześnie ostrożność i przypominają o innych sposobach na porzucenie tradycyjnych form nałogu.

W styczniu br. do brytyjskiej Izby Lordów wpłynęło zapytanie o wyniki analizy efektów, jakie e-papierosy wywarły na zdrowie publiczne. Baronowa Nicola Blackwood z North Oxford, podsekretarz stanu z Departamentu Zdrowia i Pomocy Społecznej, napisała w odpowiedzi, że „e-papierosy nie są wolne od ryzyka, ale wciąż są mniej szkodliwe dla zdrowia niż palenie tytoniu. Każdego roku więcej niż 50 tys. osób, które nie rzuciłyby palenia z pomocą innych środków, rzuca tradycyjne palenie dzięki e-papierosom”.

Przytaczając te wszystkie opinie na temat e-papierosów, nie należy zapominać, że największą szansę na zachowanie zdrowia mają osoby niepalące. Z tego względu należy bezwzględnie przestrzegać zakazu sprzedaży e-papierosów osobom nieletnim. Zaprzysięgłym palaczom warto jednak uświadamiać, że istnieje nowoczesna alternatywa, która nie wymaga całkowitego porzucenia tego nałogu, co często niestety przekracza możliwości ludzkiej woli. Papierosy elektroniczne mogą być także rozwiązaniem dla palaczy, którzy ze względu na zakaz sprzedaży tradycyjnych papierosów mentolowych nie znajdą ich w sklepach po 20 maja. Nie są one bowiem objęte tym zakazem.

Zasady odpowiedzialnego korzystania z produktów nikotynowych

• Pamiętaj, że nikotyna jest substancją silnie uzależniającą. Jeżeli nigdy nie paliłeś, nie sięgaj po e-papierosy, podgrzewany tytoń ani inne wyroby tytoniowe. Po prostu nie zaczynaj palić.

• Zawsze zaopatruj się w liquidy pochodzące z legalnych, sprawdzonych źródeł, produkowane przez renomowane firmy. Nie szukaj okazji, nie stosuj substancji, co do których pochodzenia możesz mieć jakiekolwiek wątpliwości.

• W żadnym razie nie wykorzystuj urządzenia podgrzewającego do jakichkolwiek eksperymentów. Nie próbuj wdychać jakichkolwiek substancji do tego nieprzeznaczonych. Nie szukaj „mocnych wrażeń”.

• Pamiętaj, że e-papierosy, podobnie jak podgrzewany tytoń i tradycyjne wyroby tytoniowe, są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Sprzedaż czy zachęcanie dzieci i młodzieży do używania e-papierosów jest przestępstwem.

BZ