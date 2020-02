Jak chronić dzieci przed ekranami?

Nadużywanie urządzeń ekranowych może mieć negatywny wpływ na rozwój i zdrowie dzieci - alarmuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach kampanii „Domowe zasady ekranowe” proponuje stworzenie domowych reguł korzystania ze smartfonów czy komputerów.

Kampania ruszyła we wtorek. Jej celem - jak pisze fundacja na swojej stronie - jest uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież. Kampania zwraca uwagę na negatywny wpływ nadmiaru ekranów na relacje rodzinne i zdrowie: rozwój mózgu u najmłodszych, wzrok czy jakość snu.

CZYTAJ TEŻ: By zrobić karierę w modzie warto umieć… szyć!

Fundacja zachęca do stworzenia przez domowników wspólnych zasad korzystania z urządzeń ekranowych. W pierwszej kolejności powinno to być ustalenie limitów czasu spędzanego przed ekranem. Dzieciom do 2. roku życia, zdaniem fundacji, w ogóle nie powinno się udostępniać urządzeń ekranowych, gdyż nie wspierają one rozwoju najważniejszych umiejętności. „U dzieci w tym wieku kształtują się przede wszystkim mowa, sprawność motoryczna oraz relacje społeczne. Ich rozwijanie wiąże się z kontaktem z opiekunem, a także z odpowiednią ilością ruchu oraz snu. Ekspozycja na silne bodźce wzrokowe i słuchowe może powodować u dzieci pobudzenie i utrudniać koncentrację uwagi” - zauważa FDDS.

Dzieci między 2. a 5. rokiem życia nie powinny spędzać przed ekranem dłużej niż godzinę dziennie i to pod czujnym okiem rodzica. Między 6. do 12. rokiem życia czas korzystania z urządzeń ekranowych może wynosić do dwóch godzin dziennie. U nastolatków - jak wskazuje fundacja - czas przed ekranem, który nie wpływa na inne aktywności, to około dwóch godzin dziennie, przy czym rodzic powinien w dalszym ciągu interesować się tym, jak nastolatek spędza czas online.

FDDS zwraca też uwagę na potrzebę zarezerwowania odpowiedniego czasu na sen i aktywność fizyczną dzieci. Ponadto zauważa, że i młodsze i starsze dzieci potrzebują wsparcia rodziców w planowaniu i organizacji aktywności bez ekranów.

W ramach kampanii na stronie internetowej rodzice.fdds.pl zamieszczono wskazówki dotyczące m.in.: rozpoznawania syndromów uzależnienia od sieci, wpływu nadużywania ekranów na rozwój mózgu dziecka, sposobów zapobiegania uzależnianiu i budowania relacji z dzieckiem. Na platformach Anchor, SoundCloud, Spotify oraz YouTube dostępne są wywiady z ekspertami.

Według badania fundacji, co czwarty nastolatek deklaruje, że jego rodzice nie rozmawiają z nim o bezpieczeństwie online, a 23 proc. przyznaje, że ich rodzice nie interesują się i nie pytają, co robią w sieci.

PAP/ as/