Susza dokucza też Grupie Azoty

Bieżący rok będzie okresem ogromnych wyzwań dla Grupy Azoty, między innymi ze względu na kwestię suszy, poinformował prezes spółki Wojciech Wardacki.

To będzie rok ogromnych wyzwań, między innymi ze względu na kwestię suszy. Ostatnio mieliśmy trochę opadów, ale niewystarczających. Wcześniej nie było sytuacji, by problemy z suszą występowały w takich miesiącach jak grudzień-styczeń. Pytanie co nas czeka w kwietniu czy maju, bo to się automatycznie przekłada na popyt na nawozy - powiedział Wardacki na konferencji prasowej.

Aplikacja zmian pogodowych to dla nas produkcyjnie modyfikacja formuł - dodał.