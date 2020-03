Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 954 mln. zł, co oznacza wynik lepszy o 0,5 proc. w stosunku do roku ubiegłego (494 mln zł).

Grupa Aviva zaprezentowała swoje wyniki za 2019 rok.

Wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie według dyrektywy Wypłacalności II wyniosła 314 mln zł i była wyższa o 13 proc. wobec 2018 roku (279 mln zł). Natomiast wskaźnik zespolony (COR) w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł 85,9 proc. i uległ poprawie w stosunku do 2018 (87 proc.)

To bardzo dobre wynik i mamy powody do satysfakcji, bo grupa Aviva w Polsce ma za sobą pomyślny rok, osiągając wzrosty w najważniejszych obszarach i szukając nowych możliwości rozwoju - mówił podczas prezentacji wyników w Warszawie Adam Uszpolewicz, prezes Aviva Polska.

Prezes podkreślił, że m.in wynik COR należy do jednych z najlepszych w Polsce.

To był też rekordowy rok, jeśli chodzi o wartość świadczeń i odszkodowań, które grupa wypłaciła klientom.

A to jest główny powód dla którego istniejemy na rynku. Firmy ubezpieczeniowe są po to, by wpłacać klientom środki, jeśli są w trudnych sytuacjach. A myśmy tych środków wypłacili na ponad pół miliarda - 568 mln., z czego 357 mln zł z ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz 211 z polis majątkowych - zaznaczał prezes Avivy.