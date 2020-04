Sprawdzony biznes w trudnym czasie

Pomimo panującej epidemii koronawirusa i ograniczeń nakładanych na branżę handlową zapotrzebowanie na produkty pierwszej potrzeby nie maleje. Małe sklepy, a co za tym idzie – mali przedsiębiorcy wychodzą z tej sytuacji obronną ręką.

Pomimo ciężkiego czasu dla gospodarki powstają nowe biznesy, które tworzą miejsca pracy dla lokalnych społeczności

Doświadczony i stabilny partner

Przedsiębiorczy Polacy, chcąc prowadzić własną działalność, często z uwagi na prawne i finansowe zobowiązania boją się podjąć decyzję o założeniu swojego biznesu. Szukają więc możliwości i sposobów na realizację swoich ambicji. Świetnym rozwiązaniem dla początkujących przedsiębiorców jest franczyza. Wpisała się ona w Polski krajobraz wiele lat temu i jej pozycja bezpiecznej i stabilnej współpracy ciągle się umacnia.

Dobrym przykładem takiego systemu franczyzowego jest Żabka, której wieloletnie doświadczenie i ponad 6 tys. placówek w całym kraju potwierdzają, że jest to sieć godna zaufania.

Wsparcie doświadczonego partnera w biznesie to jedna z największych zalet współpracy, jakie oferuje system franczyzowy. Do Żabki dołączyła ogromna liczba franczyzobiorców, którzy do tej pory otworzyli ponad 6 tys. sklepów. Od pierwszych dni nowej zawodowej współpracy czerpią garściami z wiedzy i umiejętności, których dostarcza im franczyzodawca, pozostając przy tym niezależnymi przedsiębiorcami.

W aktualnej ofercie sieci dla nowych franczyzobiorców każdy z nich ma zagwarantowany dochód podstawowy w wysokości 16 tys. zł przez pierwsze 12 miesięcy działalności. Otrzymuje on od Żabki w pełni wyposażony i zatowarowany sklep, przy wkładzie własnym 5 tys. zł. Ten niewielki koszt pokrywa zakup kasy fiskalnej, towarów regionalnych oraz opłacenie koncesji. Wszystkimi formalnościami, takimi jak wynajmem lokalu, materiałami reklamowymi, wsparciem IT czy wspomnianym wcześniej zatowarowaniem, zajmuje się Żabka.

W ramach podejmowanej współpracy przyszły franczyzobiorca zobowiązany jest podpisać umowę franczyzową, której jednym z elementów jest weksel zabezpieczający obie strony relacji biznesowej.

Warto bowiem pamiętać, że w momencie rozpoczęcia współpracy z Żabką franczyzobiorca otrzymuje do dyspozycji w pełni zatowarowany sklep, którego wartość wynosi ponad 200 tys. zł. Co ważne, osoba, która podejmie współpracę z siecią Żabka, może w każdej chwili z niej zrezygnować, po podpisaniu umowy obie strony obowiązuje bowiem 30-dniowy okres wypowiedzenia.

Wsparcie w czasie epidemii

Sieć od zawsze dba o swoich partnerów biznesowych. Również w trakcie epidemii koronawirusa franczyzobiorcy mogą liczyć na pomoc z jej strony. Dostarczane za darmo środki dezynfekujące, rękawiczki, przyłbice i ochronne szyby z pleksi montowane przy kasach to jedne z wielu działań podejmowanych przez Żabkę w celu ochrony swoich pracowników i klientów.

By zmniejszyć ryzyko przenoszenia się wirusa, zostały wprowadzone nowe procedury odbioru paczek, dzięki którym pracownicy i klienci nie muszą niczego podpisywać. Gorące napoje i przekąski dostępne w Żabka Cafe są obecnie sprzedawane jedynie na wynos.

Wprowadzono również nowe zasady bezpieczeństwa dotyczące sposobu ich pakowania. Franczyzobiorcy otrzymali także w ramach rozliczeń subwencję finansową z myślą o przystosowaniu placówek do nowych, wynikających z zagrożenia koronawirusem, warunków.

Żabka dba również o bezpieczeństwo potencjalnych franczyzobiorców. Wprowadzone zostały nowe zasady rekrutacji, aby jeszcze bardziej dbać o nowych partnerów biznesowych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym przedstawicielom oraz kandydatom na franczyzobiorców, wprowadziliśmy możliwość organizacji spotkań on-line, dzięki którym pierwsze rozmowy jesteśmy w stanie przeprowadzić w ramach wideokonferencji. Kadra rekrutacyjna została wyposażona w środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki i środki dezynfekcyjne. Umożliwiliśmy także kompletowanie przez kandydata dokumentów w wersji elektronicznej, a część szkolenia odbywa się dzięki platformie e-learningowej. Mamy również rozwiązanie umożliwiające odbycie krótszego szkolenia w sklepie – mówi Sebastian Bielawski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Wsparcia Franczyzobiorców.

Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania urzędów Żabka przygotowała prezentację, która prowadzi kandydata przez ePUAP, umożliwiając tym samym kompletowanie dokumentów w wersji cyfrowej. Ważnym elementem procesu rekrutacyjnego są oczywiście szkolenia w sklepie, jednakże i one obecnie w dużej części odbywają się on-line. Kandydaci i kandydatki na franczyzobiorców przez sześć dni szkolą się zdalnie i sześć dni w sklepie.

Działalność pod znaną marką, gotowy pomysł na biznes, know-how i wsparcie to największe korzyści systemu franczyzowego Żabki. Niezależnie od trudnej sytuacji, w której się znajdujemy, jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorczych osób, chcących rozpocząć swoją własną działalnością gospodarczą.

Artykuł sponsorowany