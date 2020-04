Internet ledwo zipie

Klienci większości firm świadczących dostęp do internetu zgłasza dzisiaj problemy z poprawnym jego działaniem. To wynik usterek i sporego obciążenia sieci przez pracujących w domach

Klienci w całej Polsce od rana zgłaszają kłopoty z działaniem internetu dostarczanego przez UPC Polska. To nie jedyny operator którego trapią dzisiaj awarie. Pierwsze trzy miejsca pod względem zgłaszanych na downdetector.pl awarii zajmują dzisiaj klienci UPC, Orange i Plus. Problemy te występują już regularnie od kilku, jak nie kilkunastu dni. Najwięcej z nich zgłaszane jest w godzinach porannych, między godzinami rozpoczynania pracy zdalnej przez większość pracujących czyli pomiędzy 8:00 a 11:00 Problemy z usługami / autor: downdetector.pl Orange i Plus to nie jedyny operator komórkowy który ma kłopoty z awariami internetu. Kłopoty zgłaszają też klienci pozostałych operatorów. Na kolejnych miejscach plasują się dzisiaj T-mobile i Play. Sporo awarii notują również Vectra, Multimedia Polska, Netia, oraz Inea. Problemy z usługami / autor: downdetector.pl Sporo zgłoszeń dotyczy też korzystania z usług banków. Tu prym wiedzie Bank Pekao, gdzie najczęściej występującym problemem jest zalogowanie się i płatności. Banki są częstymi „gośćmi” tej niechlubnej listy. Można tu znaleźć między innymi PKO Bank Polski, Santander, mBank czy ING Bank. Pojawiają się też zgłoszenia o kłopotach z logowaniem i przerwami w działaniu aplikacji banku Millenium. Problemy z usługami / autor: downdetector.pl O problemach w działaniu komunikatorów takich jak Microsoft Teams czy Messenger oraz socialmediów nie ma już nawet co wspominać, bo przy tak dużym obciążeniu sieci stają się one już normą i codziennością. Czy te problemy zaskakują? I tak, i nie. Choć infrastruktura nie powinna być problemem, szczególnie w dużych miastach gdzie jest już bardzo nowoczesna.

Maciej Kamiński

