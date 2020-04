Firmy deklarują, że nie będą zwalniać pracowników

Portal Puls HR informuje o akcji społecznej #niezwalniajmy, której celem jest zwrócenie uwagi na konieczność utrzymania jak największej liczby miejsc pracy w obliczu epidemii koronawirusa. Powstają też inne podobne inicjatywy.

Przystępujące do akcji firmy deklarują, że ograniczanie zatrudnienia będzie ostatnim elementem redukcji ich kosztów.

Inicjatorzy akcji planują tworzyć i publikować co miesiąc bazę firm, którym udało się utrzymać zatrudnienie na niezmienionym poziomie.

Akcja #niezwalniajmy jest reakcją na obecną sytuację na rynku pracy, która z dnia na dzień zmieniła się diametralnie. Rozpadają się zespoły, które budowano często przez wiele lat, wyszukując odpowiednich kandydatów, budując z nimi relacje i tym samym kulturę organizacji. Jeszcze miesiąc temu specjaliści od employer brandingu zastanawiali się, w jaki sposób przyciągnąć do organizacji tych najlepszych i sprawić, by chcieli w niej pozostać. Teraz, wiele utalentowanych i doświadczonych osób szuka pracy, której coraz częściej nie ma - wyjaśnia inicjatorka akcji Magdalena Felczak, założycielka portalu Homejob.

Portal promuje pracę zdalną, elastyczną czy w niepełnym wymiarze godzinowym - pokazuje dobre przykłady w tym zakresie, które już są stosowane przez firmy. Przede wszystkim jednak ułatwia kontakt pomiędzy kandydatami zainteresowanymi tego typu pracą, a firmami.

W strumieniu informacji na temat zwolnień umykają te nieliczne, pozytywne, płynące od niektórych firm, wskazujące na to, że będą one robiły wszystko, by zachować swoje zespoły. Być może nastąpią zmiany strukturalne, być może ograniczenie wynagrodzenia, ale jednak postarają się uniknąć zwolnień. I te przykłady w ramach naszej akcji chcemy wyławiać i pokazywać jako inspirację dla innych - dodaje Felczak.