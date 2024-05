Walka o przetrwanie: jak sobie radzą polskie firmy?

Polskie firmy częściej zmagają się z problemami wewnętrznymi, np. działaniem na wielu frontach jednocześnie, zarządzaniem jednoosobowym czy odchodzeniem kluczowych pracowników - wynika z badania przygotowanego na zlecenie EFL. Rzadziej wskazują na zagrożenia zewnętrzne, np. inflację.

Jak wskazał prezes zarządu EFL Radosław Woźniak, cytowany w poniedziałkowym komunikacie, rzadziej przedsiębiorcy wskazują na zagrożenia zewnętrzne. Pytani przedstawiciele firm najczęściej wymieniali w tym kontekście kryzysy rynkowe, takie jak inflację czy pandemię (68 proc.), silną konkurencję (64 proc.) oraz trudności związane z rynkiem pracowniczym (54 proc.). „Tylko 4 na 10 przedsiębiorców negatywnie doświadczyło inflacji czy pandemii, a co trzeci miał problemy firmowe przez silna? konkurencje? lub trudności HR-owe” - dodał.

Jakie to są problemy wewnętrzne?

Z raportu pt. „Od startupu do MŚP. Etapy rozwoju firm w Polsce. Pod lupą” wynika, że częściej niż z kryzysami zewnętrznymi przedsiębiorcy borykają się z problemami wewnętrznymi, które wiążą się z modelem przywództwa oraz organizacja? procesów i struktury. Przedsiębiorcy wymieniali tu m.in. szybkie działanie na zbyt wielu frontach (78 proc. respondentów), poważne kłopoty z powodu skupienia pełni władzy w jednych rękach (71 proc.) oraz odchodzenie z firmy kluczowych pracowników (4 na 10 respondentów.). Co trzecią firmę dotknęła rosnąca złożoność jej struktur.

Jaki plan naprawczy?

W sytuacji pojawienia się kryzysu zewnętrznego firmy najczęściej wykorzystują strategie defensywne, np. redukcje kosztów (38 proc.), reorganizacje procesów - na to wskazał co trzeci ankietowany. Ofensywne taktyki, takie jak sprzedaż˙, wybrało 22 proc. firm, a 8 proc. zmieniło model działania. Natomiast najczęściej wybierane taktyki walki z kryzysami wewnętrznym to reorganizacja procesowa w firmie (45 proc.), budowa struktury organizacyjnej (39 proc.), nadanie większych uprawnień´ pracownikom (34 proc.) oraz powołanie lub rekonstrukcja zespołu zarządzającego (32 proc.).

Badanie

Badanie ilościowe „Pod lupą” zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie EFL S.A. z właścicielami, współwłaścicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju.W sumie zrealizowano 500 wywiadów: 250 rozmów z przedstawicielami mikro firm, 125 rozmów z przedstawicielami małych firm oraz 125 rozmów z przedstawicielami średnich firm. Przebadane firmy reprezentowały cztery branże: budownictwo, handel, produkcję oraz transport. Badanie wykonano metodą telefonicznych ankiet (CATI) w lipcu i sierpniu 2023 roku. Badanie jakościowe zostało zrealizowane w oparciu o scenariusz wywiadu wśród osób, które miały wiedzę nt. segmentu MŚP; przeprowadzono 12 wywiadów.

pap, jb