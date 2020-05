Prezydent: byliśmy okradani z VAT-u. Udało się to zabezpieczyć

Byliśmy okradani z VAT-u, nam udało się to zabezpieczyć - mówił prezydent Andrzej Duda w piątek podczas konwencji programowej. Wyjaśnił, że m.in. za te pieniądze państwo może finansować programy społeczne i modernizacyjne.

Prezydent mówił o polityce wewnętrznej kraju. Podkreślił, że jej realizacja zależy m.in. od sprawnie działających służb: straży pożarnej, policji, straży granicznej, wojska. Przypominał o prowadzonych procesach modernizacji służb mundurowych.

Z tych pieniędzy można wypłacać program 500 plus na każde dziecko. Z tych pieniędzy można realizować program Dobry Start, czyli 300 plus, z tych pieniędzy można wspierać osoby niepełnosprawne, to z tych pieniędzy można realizować wiele innych działań społecznych. Te pieniądze w ogromnym stopniu zostały zabrane złodziejom, tym którzy nas okradali przez poprzednie lata. Poprzednia władza pozwalała nas okradać z tych pieniędzy. Te pieniądze dawno powinny być w budżecie, dawno powinny wspomagać polskie rodziny, polskie dzieci. Dziś wspomagają - mówił Duda.

Skąd to (środki na modernizację - PAP) się bierze? Z dobrze prowadzonej gospodarki finansowej i dobrze funkcjonującego sytemu podatkowego. Byliśmy okradani z VAT-u. Ta luka VAT-u do 2015 r. (przyniosła straty państwu) ponad 50 mld zł. Mówili, że tego się na da zatkać, zabezpieczyć” - powiedział Duda. Mówiąc o rządach PiS podkreślił: „dało się to zabezpieczyć”.

Podał, że w 2017 r. na polskie dziecko państwo wydawało rocznie 1 770 zł, a dziś jest to 8 300 zł.

4,5 mln dzieci otrzymuje świadczenie Dobry Start - korzysta z programu 300 plus. 6,8 mln dzieci jest beneficjentami programu 500 plus - to 4,5 mln polskich rodzin, które pieniądze z tego programu otrzymują (…). To także z tych pieniędzy możliwa jest realizacji działań modernizacyjnych, bo te pieniądze są w budżecie polskiego państwa. (…) To są pieniądze, które wracają do ludzi, do służb, do skarbu państwa - wyjaśnił Duda.