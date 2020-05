PFR: 28,5 mld zł wypłat w ramach Tarczy Finansowej

28,5 mld zł subwencji otrzymali przedsiębiorcy w ramach Tarcza Finansowej PFR. Tylko w poniedziałek wsparcie trafiło do prawie 20 tys. firm - podał Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na Twitterze

PFR poinformował, że do mikrofirm trafiło 8 mld zł, a do małych i średnich przedsiębiorstw - blisko 21 mld zł.

Tarcza Finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju, mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Wartość Tarczy Finansowej to 100 mld zł.

PAP, mw

