Spada inflacja w UE. Jedynie w Polsce będzie wyższa

W całej Unii będzie postępować spadek cen. Jest to efekt sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Jednak w Polsce całkowita inflacja w 2020 r. i tak będzie… wyższa niż w 2019.

Inflacja w Polsce wyhamowała: o ile jeszcze w marcu wyniosła 4,6 proc., to w kwietniu ceny rosły o 3,4 proc - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Jednak według przewidywań Komisji Europejskiej, inflacja w Polsce wzrośnie o 0,4 proc. względem 2019 roku.

Do tej pory inflacja w styczniu wzrosła o 4,4 proc. rok do roku i był to największy skok od 8 lat. Przełożyło się to m.in. na najniższy od lat realny wzrost płac.

W kolejnych miesiącach nie było lepiej: w lutym ceny wzrosły średnio o 4,7 proc., a w marcu o 4,6 proc. W marcu Polska po raz drugi od wejścia do UE zdobyła tytuł kraju z najwyższą inflacją, ex aequo z Węgrami.

KG/innpoland.pl, Money.pl