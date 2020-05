Klienci centrów handlowych czują się bezpiecznie

81 proc. klientów centrów handlowych po ich ponownym otwarciu czuje się w nich bezpiecznie - wynika z badania „Powrót Polaków do zakupów po epidemii”, przeprowadzonego przez Polską Radę Centrów Handlowych i agencję badawczą Inquiry.

Jak zaznaczyła Rada, w pierwszej fali badania „Powrót do zakupów po epidemii: Tracking postaw Polaków”, zrealizowanej w dniach 11-15 maja, 64 proc. badanych poszło do centrum handlowego po konkretne zakupy, a 31 proc., aby sprawdzić ofertę w sklepach lub w poszukiwaniu ciekawych promocji.

Wyniki badania przeprowadzonego przez agencję Inquiry pokazują, że klienci chętnie wrócili do centrów handlowych po 4 maja. Co nas cieszy, aż 81 proc. respondentów czuło się podczas robienia zakupów bezpiecznie. Oznacza to, że obiekty handlowe zostały dobrze przygotowane do przyjęcia klientów - oceniła Anna Zachara-Widła z PRCH.