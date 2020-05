Andrzej Duda: namawialiśmy Europę do ambitnego budżetu

- Wobec skutków Covid-19, Polska namawiała Europę do ambitnego budżetu. Jest sukces! - podkreślił prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do nowej propozycji budżetowej Komisji Europejskiej.

W liście do przywódców UE pisałem o potrzebie wsparcia gospodarki UE. Wobec skutków Covid-19, Polska namawiała Europę do ambitnego budżetu. Jest sukces! Powstanie Fundusz Odbudowy Gospodarczej o wartości 750 mld EUR, a Polska należeć będzie do jego największych beneficjentów” - napisał w środę na Twitterze prezydent Andrzej Duda.