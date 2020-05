Emitel zwiększył wpływy do 446,6 mln zł i zysk EBITDA o 32 mln zł. 230 mln zł od TVP, Cyfrowego Polsatu i Polskiego Radia W ub.r. operator radiodyfuzyjny i radiotelekomunikacyjny Emitel zanotował wzrost przychodów o 5,9 proc. do 446,62 mln zł oraz skorygowanego zysku EBITDA z 290,54 do 316,65 mln zł.

Natomiast dzięki dużemu spadkowi kosztów finansowych wynik netto poszedł w górę ze 136,26 mln zł straty do 32,86 mln zł zysku. Przychody firmy od Telewizji Polskiej wzrosły o 24,6 proc. do 104,41 mln zł - wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl.

Zdecydowaną większość przychodów przynosi Emitelowi emisja dostępnych naziemnie stacji telewizyjnych i radiowych. W ub.r. według standardu rachunkowości MSSF 15 wpływy z obsługi w tym zakresie kanałów telewizyjnych zwiększyły się z 228,76 do 252,9 mln zł, a z obsługi stacji radiowych zmalały z 94,76 do 94,48 mln zł.

