Gala konkursów „Gazety Bankowej". [Video]

„Gazeta Bankowa” już po raz 18 ogłosiła zwycięzców konkursu Lider 2019 – na najlepsze wdrożenie - oraz po raz 13 wskazała zwycięzców konkursu Hit 2020 – na najlepszy produkt obecny na rynku. „GB” przyznała też nagrody w kategorii: Najlepszy Bank 2020 oraz Bankowy Menedżer Roku 2019

Konkursy Gazety Bankowej to coś więcej niż tylko nagrody i wyróżnienia. To przede wszystkim poznanie i uhonorowanie ludzi, którzy – w przypadku konkursu TechnoBiznes - przyczyniają się do technologicznego rozwoju naszego kraju, oraz – jak to ma miejsce w przypadku konkursu Najlepszy Bank – najskuteczniej i najbezpieczniej zarządzają naszymi finansami - powiedział Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”