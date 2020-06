Zwolnienie firm ze składek to niemal 8 mld zł; postojowe kolejne ponad 3 mld

Obsłużyliśmy 1,7 mln płatników ZUS, którzy wystąpili o zwolnienie ze składek na ZUS. Jest załatwionych 91 proc wniosków. Reszta to odmowy albo sprawy do wyjaśnienia. Kwota zwolnień ze składek to 7,6 mld zł. To kwota, z umorzenia której skorzystały firmy na podstawie Tarczy Antykryzysowej – mówiła w dzisiejszym Wywiadzie Gospodarczym prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Dodała, że zwolnienie ze składek cieszy się szczególnych zainteresowaniem przedsiębiorców.

Chcemy też indywidualnie zaopiekować się płatnikami. Dlatego każdy na platformie usług elektronicznych znajdzie interpretację, na jakim etapie jest jego wniosek o zwolnienie (…). Jeżeli oczekujemy na jakieś wyjaśnienie czy dokumentację to także taka informacja tam jest – mówiła prof. Uścińska.

Przypomniała, że płatnicy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia mają czas do złożenia wniosków z dokumentami do końca czerwca. Jest to też termin obowiązywania tej preferencji.

Drugi rodzaj wsparcia to świadczenie postojowe. Zrealizowaliśmy 1,8 mln wniosków dla samozatrudnionych i zleceniobiorców. To jest 99 proc. wszystkich wniosków pierwszorazowych. Mamy też dobry wskaźnik na kolejne okresy, zbliżamy się do 80 proc. załatwionych spraw (…). Koszt wypłaty świadczenia postojowego dla owych 1,8 mld wniosków to 3,2 mld zł – poinformowała prof. Uścińska.

Prezes ZUS mówiła również o liczbie ponad 125 tys. wniosków o ulgi w płaceniu składek. Są to: odroczenie terminu, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości na podstawie dokumentów wskazujących na problemy związane z COVID-19.

Co do zasady każdy, kto miał prawo do zwolnienia, ale składki zapłacił otrzyma zwrot pieniędzy. Jednak każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie i podlega pod reżim kolejnych rozwiązań z Tarcz 1-4 (…). Te zwroty są oczywiście przez pracowników ZUS obsługiwane – wyjaśniła prof. Uścińska.

Odniosła się również do pojawiających się obaw przedsiębiorców, że teraz ZUS zacznie prowadzić masowe kontrole oświadczeń i dokumentów składanych w związku ze świadczeniami pomocowymi.

Jako instytucja publiczna, która odpowiada za ogromne środki publiczne musimy standardowo przeprowadzać kontrole, ale jakież specjalne nie są wdrażane. Niezasadnie straszy się przedsiębiorców – powiedziała prof. Uścińska. Podała również dane dotyczące wypłat zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8. Zaznaczyła, że to świadczenie jest realizowane razem z przedsiębiorcami i jest wsparcie niespotykanym na skalę europejską. Teraz przed nami kolejne wyzwania, w tym przede wszystkim wypłata zasiłku solidarnościowego, który zacznie obowiązywać już za czerwie – podsumowała prezes ZUS.

Anna Grabowska