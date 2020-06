Od września szkoły po staremu

Od początku września dzieci i młodzież wracają do szkoły. Od początku października studenci wracają na uczelnie - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że to jest pewna decyzja

Jestem przekonany, że ten czas wakacyjny dyrekcje, organy prowadzące, organy stanowiące odpowiednie regulacje, wykorzystają do tego, żeby przygotować się we właściwy sposób od strony operacyjnej – powiedział Morawiecki.

Dzień wcześniej biuro prasowe resortu edukacji zapewniało, że ministerstwo też chce powrotu do normalnej nauki.

Szef rządu był gościem „Rozmowy Dnia” Radia Łódź i TVP3 Łódź. W rozmowie premier zapewnił, że Polsce nie grozi po raz drugi zamknięcie gospodarki z powodu koronawirusa. Zapowiedział też powrót uczniów do szkół i studentów na uczelnie od początku nowego roku szkolnego i akademickiego.

Jak dodał, nawet gdyby jesienią koronawirus zaatakował ponowne, to „mamy dużo więcej doświadczeń i nie zamierzamy zamykać gospodarki w takim stopniu jak do tej pory”. Będą obostrzenia, zachęcam do dystansowania się, do dezynfekcji i mycia częstszego rąk i do noszenia maseczek - zaapelował premier.

Premier Mateusz Morawiecki był również pytany o powrót do szkół na konferencji prasowej w Warszawie.

Dzisiaj chcemy - w zależności oczywiście od tego, czy nie będzie jakiś bardzo niespodziewanych wydarzeń, ale takich dzisiaj nie oczekujemy - żeby od 1 września dzieci i młodzież wróciły do szkół, od 1 października młodzi ludzie na uczelnie - powtórzył. Jestem przekonany, że ten czas wakacyjny dyrekcje, organy prowadzące, organy stanowiące odpowiednie regulacje, wykorzystają do tego, żeby przygotować się we właściwy sposób od strony operacyjnej - dodał.

Jak twierdzi, sytuacja w zakresie epidemii jest coraz bardziej pod kontrolą. Chociaż oczywiście ja powtarzam od paru miesięcy, że podchodzimy z pokorą do tego, do tego zjawiska nieszczęsnego, nie wiadomo, jak ono się rozwinie. Ale chcę dać takie zapewnienie, że na dzisiaj to są nasze zdecydowane plany. 1 września wracamy do szkół, 1 października wracamy na uczelnię - podsumował.

