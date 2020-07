Zadbaj o bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji

Bezpieczeństwo członków rodziny, w szczególności tych najmłodszych, to nieodłączny element planowania każdej aktywności w okresie wakacyjnym. Wymaga to przewidywania wielu sytuacji, nie tylko wtedy, gdy dzieci są małe

T‑Mobile oferuje swoim klientom rozwiązania, które pomogą zapewnić właściwą ochronę, m.in. usługi „Gdzie jest dziecko” i „Dzieci w sieci” oraz zegarek Family Watch.

Planowanie wakacji i atrakcyjnego czasu dla dzieci na koloniach, obozach lub półkoloniach wymaga wielu przygotowań. Dodatkowo, zapewnienie najmłodszym bezpiecznego spędzania czasu, gdy piękna pogoda przyciąga wiele innych osób to również niemałe wyzwanie. Aby odpowiedzieć na te bolączki rodziców, T‑Mobile oferuje rozwiązania, które wspomagają zachowanie zasad bezpieczeństwa w wakacyjnych i wielu innych sytuacjach. Stanowią one zestaw praktycznych narzędzi, które świetnie sprawdzą przez cały rok.

Bezpieczne dzieci w internecie i na wakacjach

Wszechobecna technologia już jakiś czas temu wkroczyła odważnie w świat dzieciństwa. Wiele dzieci korzysta ze smartfonów, szukając informacji na interesujące je tematy, oglądając filmiki czy rozmawiając z kolegami poprzez komunikatory. Obecna sytuacja związana z kilkumiesięczną kwarantanną domową sprawiła, że najmłodsi jeszcze częściej korzystali z urządzeń. Podstawą przygotowania ich do bezpiecznego przeglądania treści jest oczywiście rozmowa i tłumaczenie zasad funkcjonowania świata wirtualnego oraz potencjalnych zagrożeń. Nie jest to jednak jedyna metoda wspierająca ochronę młodej osoby w sieci.

Wyjątkowo pomocnym narzędziem, pozwalającym na ustalenie reguł dostępu do internetu, jest usługa „Dzieci w sieci” od T‑Mobile. Umożliwia ona zdalne zarządzanie treściami, które młodzi użytkownicy smartfonów przeglądają online. Po wprowadzeniu wieku dziecka rozwiązanie samo proponuje, które strony zablokować, co może stanowić ważną wskazówkę dla rodzica. Z pomocą specjalnej platformy będzie on też w stanie samodzielnie zmodyfikować listę i dodać kolejne adresy lub odblokować część z nich. Co istotne, dorosły z łatwością określi również porę dnia, w której młodzi posiadacze smartfonów mogą korzystać z internetu. W przypadku systemu Android istnieje ponadto opcja zarządzania dostępnością aplikacji, jednak usługa „Dzieci w sieci” jest kompatybilna także z systemami iOS oraz Windows Phone.

Operator przygotował dodatkowo inteligentne rozwiązanie dla młodszych dzieci, które nie posiadają jeszcze swojego telefonu. Jeśli maluch zgubi się na plaży lub na półkoloniach będzie chciał się skontaktować z rodzicem, może to uczynić za pomocą zegarka Family Watch. Nowoczesny gadżet pozwala na proste w obsłudze połączenia głosowe z wybranymi przez opiekuna numerami, a dzięki szybkiemu transferowi danych LTE – również na wideorozmowy. Rodzic bez problemu z poziomu swojego smartfona skontaktuje się z dzieckiem, które jeszcze nie posiada telefonu. Co istotne, gadżet chroni dziecko również przed telefonami od nieznanych osób. Może ono łączyć się za pośrednictwem zegarka wyłącznie z numerami, które zostały wcześniej zdefiniowane przez opiekunów. Dodatkowo, przytrzymanie przycisku SOS na zegarku przez 3 sekundy powoduje aktywację połączenia alarmowego - wówczas rodzic otrzymuje powiadomienie z aplikacji, które umożliwia błyskawiczne zlokalizowanie zegarka.

Dla rodziców nieco starszych dzieci, które posiadają swój pierwszy telefon komórkowy T‑Mobile oferuje usługę „Gdzie jest dziecko”. Takie rozwiązanie może być przydatne, gdy młody użytkownik po raz pierwszy samodzielnie porusza się po okolicy lub wyjeżdża na pierwsze kolonie. Wówczas w sytuacji ewentualnego niebezpieczeństwa rodzic może szybko zweryfikować miejsce, w którym dziecko się znajduje.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dziecka w internecie można znaleźć w specjalnie przygotowanym przez T‑Mobile poradniku dla rodziców https://www.t-mobile.pl/pl/w-cyfrowym-swiecie