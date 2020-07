Gliński: już ponad 5 mld zł w Tarczy dla ludzi kultury

Ponad 5 mld zł w ramach Tarczy Antykryzysowej jest dla ludzi kultury - podał we wtorek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który odniósł się w ten sposób do zarzutów w tej sprawie ze strony kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego

Już ponad 5 mld zł w #TarczaAntykryzysowa dla ludzi kultury! To tyle ile wynosi roczny budżet ministerstwa! - napisał na Twitterze Gliński.

Dodał też, że Rafał Trzaskowski rozpoczął urzędowanie w Warszawie „od zgłoszenia projektu budżetu obcinającego wydatki miasta na kulturę o 50 mln zł”. „Co za hipokryzja!” - ocenił Piotr Gliński.

Słowa ministra kultury dotyczą wtorkowego wpisu w mediach społecznościowych kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, według którego przez „kolejne miesiące kultura jest zamrożona i eventy praktycznie się nie odbywają”.

To nawet kilkaset tysięcy ludzi, którzy zostali bez pracy. I wciąż nie ma ustawy o statusie artysty, pomocy dla sektora kreatywnego, teatrów, festiwali. Najwyższy czas to zmienić! - czytamy we wpisie Trzaskowskiego.