Kaczyński: Siły zewnętrzne uzurpują sobie prawo do decydowania, kto będzie rządził w Polsce

Siły zewnętrzne uzurpują sobie prawo do decydowania, kto będzie w Polsce rządził; miała miejsce bardzo brutalna i daleko idąca interwencja ze strony prasy niemieckiej - oceniał w TV Trwam w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„Siły zewnętrzne uzurpują sobie prawo do decydowania o tym, kto w Polsce będzie rządził, a to jest odbieranie Polakom czegoś, co jest święte, tzn. niepodległości i suwerenności, i musimy się temu bardzo zdecydowanie przeciwstawić” - powiedział Kaczyński.

„Miała miejsce bardzo brutalna i bardzo daleko idąca interwencja ze strony prasy, nie ukrywajmy tego, niemieckiej po prostu, ale na przyszłość musimy w ogóle zapobiec tego rodzaju sytuacjom” - dodał.

Prezes PiS stwierdził, że władza w Polsce nie może się zgodzić na to, żeby „część narodowego systemu nerwowego” była „w obcych rękach”.

„Można i trzeba, to jest oczywiste, kupować czasem towary wyprodukowane gdzie indziej, jest obrót, jest handel światowy i to służy wszystkim, także Polsce, natomiast trzeba pilnować, żeby ten układ nerwowy, jak to powiedziałem, w Polsce był polski” - mówił Kaczyński.

PAP/kp