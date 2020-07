Prezes Orlenu pojawił się na briefingu polityków PO. "To są herezje" (WIDEO)

- Dla mnie to są niesamowite herezje, aż po prostu szkoda tego słuchać - tak prezes PKN Orlen Daniel Obajtek skomentował sprzeciw polityków opozycji ws. fuzji Lotosu i Orlenu. W środę zorganizowali briefing prasowy podczas którego niespodziewanie pojawił się również prezes Orlenu

Nie chcemy tracić tej firmy, która przez wiele lat, jej potencjał i wielkość, była budowana na Pomorzu - powiedział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk o fuzji Lotosu z PKN Orlen. To jest zniszczenie dorobku Lotosu osłaniane hasłem, że buduje się europejski champion. To jest bzdura, bo nawet bez wykastrowanego Lotosu, ta grupa byłaby dwukrotnie mniejsza, niż najmniejszy koncern Statoil, który aspiruje do miana europejskiego championa. (…) Chodziło o budowanie państwowego monopolu — dodał europoseł KO Janusz Lewandowski.

W briefingu udział wzięła również Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Stwierdziła, że logo Lotosu z budynku można już zdjąć.

Znak jest tylko symbolem potężnej grupy, która bardzo konsekwentnie była tutaj budowana na Pomorzu. Grupy, która nie tylko jest kompletnym przedsiębiorstwem, bo od wydobycia, poprzez przetwarzanie, poprzez sprzedaż zarówno hurtową, jak i detaliczną, przynosi bardzo dużo zysków, nie tylko do budżetu Gdańska, nie tylko do budżetu województwa pomorskiego, ale do do budżetu nas wszystkich, Polek i Polaków — mówiła Dulkiewicz.

Po politykach opozycji głos zabrał… prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Pojawił się niespodziewanie.

Dla mnie to są niesamowite herezje, aż po prostu szkoda tego słuchać. Po pierwsze sprawa Energii, ta Energa jest tu i płaci podatki. Jest bardzo mocno reformowana. (…) Wszystkie podatki trafiają do budżetu Gdańska. Nie ma do tej pory jakiegokolwiek sygnału, żeby te podatki nie wracały. Państwa mentor w 2011 r. na konferencji prasowej, (…) premier Rzeczpospolitej, użył stwierdzenia, że Lotos może być nawet Rosjanom sprzedany. Nie widziałem waszych konferencji i protestów politycznych w tym zakresie. Kwestia Lotosu. My nie sprzedajemy całej rafinerii. (…) My wydzielamy tę rafinerię. (…) Będziemy pełnym operatorem tej rafinerii — powiedział Obajtek.

Materiał Wideo:

wPolityce/KG