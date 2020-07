Bonus 1000 zł i terminal do zdobycia w promocjach Banku Pekao dla mikrofirm

Bank Pekao przedłuża promocję 1000 zł premii dla mikrofirm, w której przedsiębiorcy za aktywne korzystanie z produktów banku mogą zdobyć dodatkową gotówkę. Pekao uruchomiło także promocję na terminale płatnicze, chcąc zachęcić firmy do bezgotówkowego obrotu i akceptowania kart

Mikroprzedsiębiorca, aby zdobyć do 1000 zł zwrotu na konto w promocji Banku Pekao, powinien spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich, za który można zyskać 200 zł, jest założenie Konta Przekorzystnego Biznes. Z pomocą nowo otwartego rachunku należy w terminie do trzech pełnych miesięcy kalendarzowych po otwarciu konta wykonać: przelewy do ZUS na kwotę min. 100 zł miesięcznie, min. jedną transakcję bezgotówkową na kwotę min. 100 zł wydaną do rachunku kartą debetową Mastercard oraz jeden przelew (inny niż do ZUS) przez aplikację mobilną PeoPay na kwotę min. 100 zł.

Jeśli zostaną spełnione powyższe wymagania, a rachunek zostanie otwarty zdalnie przez stronę internetową banku lub aplikację PeoPay, klient zyska dodatkowo 100 zł. Następnym warunkiem, za którego spełnienie można otrzymać 200 zł, jest zawarcie z bankiem umowy o terminal płatniczy i przyjęcie w nim przez trzy kolejne miesiące od otwarcia rachunku płatności na kwotę min. 500 zł. Aby zyskać dodatkowo 300 zł, mikroprzedsiębiorca musi skorzystać z kredytu, pożyczki lub karty kredytowej w terminie do sześciu miesięcy od otwarcia Konta Przekorzystnego Biznes. Ostatnie 200 zł klient może zdobyć za transakcje wymiany walut – jeśli właściciel mikrofirmy wykona je w ciągu trzech miesięcy od założenia rachunku na równowartość min. 20 000 zł. To już druga edycja promocji dla nowych klientów, z której skorzystać mogą osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie posiadają w Banku Pekao konta firmowego. Oferta promocyjna potrwa do końca września.

Obserwujemy spore zainteresowanie klientów udziałem w promocji „1000 zł dla firm”, dlatego zdecydowaliśmy się ją przedłużyć. Klienci, którzy chętnie i regularnie bankują, nie mają problemów ze spełnieniem jej warunków, a warto zdobyć dla firmy dodatkowe środki. Opłaca się być naszym klientem i aktywnie realizować transakcje – mówi Marcin Kołakowski, Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao S.A.

Ponadto, w każdą środę i czwartek lipca, mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać w oddziale banku z promocji na terminale płatnicze. Urządzenie można otrzymać za darmo na 18 miesięcy, w tym 12 miesięcy bez opłat za prowizję. Po tym czasie koszt najmu terminala z łącznością GPRS wynosi 30 zł, a z łącznością ethernetową 20 zł. Z promocji mogą skorzystać właściciele mikrofirm, w których w ciągu ostatniego roku nie akceptowano kart płatniczych. Dla mikroprzedsiębiorców, którzy nie kwalifikują się do programu Fundacji Polska Bezgotówkowa, ponieważ mają już np. urządzenie od innego dostawcy, bank przygotował dodatkową ofertę najmu terminala za 1 zł przez 12 miesięcy. Klient może wybrać rodzaj łączności urządzenia, jak również bezpłatne usługi dodatkowe: instalację i serwis terminala, szkolenie personelu czy wydruk logo.

Bank Pekao/KG