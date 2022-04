Wiosennoletnie korzyści dla mikrofirm w Banku Pekao

Bank Pekao przygotował na najpiękniejsze miesiące w roku wiosennoletnią promocję dla mikroprzedsiębiorców. Nowym klientom prowadzącym lub otwierającym jednoosobową działalność gospodarczą oferuje premię do 2 000 zł i 0 zł za konto oraz kartę przez 2 lata

Polacy coraz częściej wybierają samozatrudnienie jako formę prowadzonej działalności i zarabiania pieniędzy. Potwierdzają to statystyki pokazujące, że liczba jednoosobowych działalności gospodarczych systematycznie rośnie. Według stanu na 1 stycznia 2022 r. było to 2,58 mln aktywnych przedsiębiorstw. Znaczna ich liczba, szczególnie w pierwszym okresie działalności, szuka ofert pozwalających na ograniczanie wydatków. Aby sprostać zapotrzebowaniu firm na tanie bankowanie, Bank Pekao S.A. wprowadził 1 kwietnia br. nową wiosennoletnią promocję „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto oraz kartę przez 2 lata”. Oferta jest skierowana do nowych klientów prowadzących lub otwierających jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Polski. Będzie można z niej skorzystać do końca lata tj. do 31 sierpnia 2022 r.

Co dokładnie może zyskać uczestnik wiosennoletniej promocji dla mikrofirm?

• 200 zł – za pełną rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG z wykorzystaniem Profilu zaufanego w Pekao24/PeoPay i otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes (jednorazowo),

• do 600 zł – zwrot 3% od łącznej wartości miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą debetową Mastercard wydaną do konta lub aplikacją PeoPay na min. 500 zł.

• 200 zł – dodatkowy bonus dla aktywnych (jednorazowo), jeżeli w każdym z 6 miesięcy po miesiącu, w którym otwarte zostało konto, klient

-wykona przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł oraz -zrobi przelewy (inne niż do ZUS) przez aplikację mobilną PeoPay, na łączną kwotę min. 1000 zł oraz -zrealizuje transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 500 zł kartą debetową Mastercard do konta lub aplikacją PeoPay,

• 400 zł – jeśli klient podpisze umowę o terminal płatniczy i przyjmie w nim, przez 6 kolejnych miesięcy (liczonych po miesiącu od otwarcia rachunku), płatności na kwotę min. 1000 zł miesięcznie,

• 600 zł – za zawarcie pierwszej umowy o kredyt/ pożyczkę z gwarancją lub o leasing z Pekao Leasing lub faktoring z Pekao Faktoring (jednorazowo).

Rozumiemy, że dla wszystkich samodzielnie prowadzących firmę liczy się każda złotówka. Chcemy wesprzeć jednoosobowe firmy w prowadzeniu biznesu i zależy nam na tym, żeby mali przedsiębiorcy mogli skupić się przede wszystkim na tym. Jeśli możemy ich zwolnić z dodatkowych kosztów np. obsługi konta firmowego czy karty, to bardzo chętnie to zrobimy. Bonusy sięgające w sumie aż 2000 zł to dodatkowa nagroda za prowadzenie konta z Bankiem Pekao – podkreśla Michał Karczewski, Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao S.A.

Aby zostać uczestnikiem wiosennoletniej promocji dla mikroprzedsiębiorców należy w czasie jej trwania otworzyć rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych z dostępem do bankowości elektronicznej oraz z kartą debetową Mastercard do tego rachunku oraz wykonać w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 300 zł. Aby otrzymać zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta firmowego i wydanej do niego karty debetowej Mastercard za okres 24 kolejnych miesięcy, należy podpisać umowę o rachunek bieżący Konto Przekorzystne Biznes w złotych w okresie trwania promocji.

Założenie Konta Przekorzystnego Biznes przez obecnych klientów Banku Pekao jest intuicyjne i szybkie. Można to zrobić w bankowości internetowej Pekao24/PeoPay, wypełniając dane rejestracyjne firmy i rodzaj działalności. Bank wypełni pozostałą część wniosku np. numer dowodu osobistego za klienta. Wniosek może zostać podpisany również przy pomocy profilu zaufanego. Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze profilu zaufanego – bank umożliwi wygenerowanie go w trakcie wypełniania wniosku. Jest to wygodny i łatwy sposób na założenie firmy, bez dodatkowych wizyt w urzędach.

Jeśli jesteś już klientem Banku Pekao i planujesz założenie działalności gospodarczej, możesz to zrobić poprzez bankowość i przy okazji skorzystać z atrakcyjnej promocji Konta Przekorzystnego Biznes. Wystarczy bowiem zalogować się do Pekao24/PeoPay, wybrać z dostępnych wniosków „Własna firma z kontem”, a potem wypełnić dane rejestracyjne takie jak nazwa firmy czy rodzaj prowadzonej działalności, wybrać produkty bankowe, z których chcesz korzystać. Następnie wystarczy wysłać wniosek, podpisując go profilem zaufanym.

Dla użytkowników niebędących klientami Banku Pekao, którzy mają swoją firmę i zdecydują się na założenie Konta Przekorzystnego Biznes, proces ten również nie zajmie wiele czasu. Wystarczy wypełnić wniosek online wraz z NIP, a podstawowe informacje kontaktowe i dane o firmie zostaną uzupełnione automatycznie danymi z CEIDG. Po wybraniu sposobu weryfikacji tożsamości, wystarczy wybrać z oferty potrzebne produkty i wysłać wniosek.

Szczegółowe informacje o ofercie znajdują się na stronie Aktualne promocje (pekao.com.pl)