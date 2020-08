Sondaż: politykom ani grosza więcej!

74,8 proc. Polaków nie chce podwyżek dla polityków, przeciwnego zdania jest 13,6 proc. respondentów - wynika z sondażu SW Research dla portalu rp.pl. Zdania w tej sprawie nie miało 11,6 proc. badanych.

Uczestnikom opublikowanego w niedzielę sondażu zadano pytanie czy - ich zdaniem - politycy w Polsce (parlamentarzyści, ministrowie, premier i prezydent) powinni zarabiać więcej niż obecnie.

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 13,6 proc. respondentów. Odpowiedzi „nie” udzieliło 74,8 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie miało 11,6 proc. respondentów.

„Kobiety częściej niż mężczyźni uważają, że polscy politycy nie powinni zarabiać więcej niż obecnie (kobiety 80 proc. vs mężczyźni 69 proc.). Takiego zdania są częściej młodsi ankietowani do 34 roku życia (ok. 80 proc.) niż starsi powyżej 35 (ok. 70 proc.), zarabiający poniżej 1000 zł (79 proc.) oraz mieszkańcy miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (80 proc.)” - komentuje dla rp.pl wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.