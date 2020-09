CBA uderza w niebezpieczną grupę. Milionowe wyłudzenia i kolejne zatrzymania

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku, na zlecenie prokuratury Regionalnej w Lublinie zatrzymali kolejne 4 osoby, którym zarzuca się wyłudzanie środków unijnych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

To kolejny wątek w sprawie podejrzenia wyłudzenia 10 mln złotych z funduszu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na inwestycję zajmującą się produkcją luksusowych jachtów przez jedną z renomowanych gdańskich firm.

Zatrzymani, to osoby powiązane ze spółkami, w których pełnili różne funkcje, a także osoby, które uczestniczyły w procederze jako tzw. „słupy”.

Proceder trwał od co najmniej 2014 i polegał na pozornym nabyciu udziałów w spółce, a także składaniu przez osoby - tzw. „słupy” poświadczających nieprawdę dokumentów, które miały istotne znaczenie dla uzyskania milionowych dotacji.

Ustalenia CBA i prokuratury wskazują, że w wyniku składania wniosków o dopłaty unijne, które zawierały nieprawdziwe dane, wprowadzono w błąd przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości co do rzeczywistego przeznaczenia tych środków, doprowadzając tym samym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Unijna dotacja, którą próbowano wyłudzić miała opiewać na ponad 38 mln złotych, z tej sumy spółka otrzymała 10 milionów złotych.

Dotychczas w tej sprawie zatrzymano 8 osób. Ostatnie zatrzymania przez gdańskich funkcjonariuszy CBA miały miejsce w sierpniu ubiegłego roku.

Funkcjonariusze CBA przeszukują ponad 20 miejsc, w tym lokale mieszkalne oraz miejsca związane z działalnością podejrzanych.

Śledztwo jest rozwojowe, niewykluczone kolejne zatrzymania osób, które działały w ramach struktury przestępczej na różnych szczeblach.

Czytaj też: Polska z mocniejszą pozycją jako partner handlowy Niemiec

PAP/kp