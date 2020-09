Premier po spotkaniu V4: dyskusja była konstruktywna

Bardzo ważne, żeby ciągle rozmawiać i przedstawiać swoją perspektywę. Grupa Wyszehradzka przedstawiła nasze główne postulaty i spojrzenia na zasadnicze problemy - mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu premierów V4 z szefową KE

Morawiecki podkreślił, że kolejny dyskutowany temat to pakiet dotyczący procedur migracyjnych zaprezentowany wczoraj.

Podczas spotkania premierzy V4 przedstawili również plan pomocy dla Białorusi.

Dziś przedstawiliśmy propozycje dla Białorusi, które ustaliliśmy wspólnie z Grupą V4. Plan spotkał się z dobrym przyjęciem. Składa się on z bardzo konkretnych propozycji. Daje on Białorusi pewność, że nie zostanie pozostawiona sama sobie. Plan pomocy dla Białorusi to międzynarodowy pakiet stabilizacyjny, inwestycje infrastrukturalne - to część planu. Chcemy przedstawić go za tydzień na Radzie Europejskiej w Brukseli - zadeklarował.

Dzisiejsza dyskusja była konstruktywna - widać, że mówimy jednym głosem we wszystkich tematach, które były tutaj poruszane. COVID zmienia nasze życie, ale wszyscy potwierdziliśmy, że chcemy uniknąć kolejnego lockdownu - podsumował.