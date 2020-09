Musk tym razem bierze się za górnictwo

Elon Musk w trakcie Tesla Battery Day zapowiedział zakup prawa do eksploatacji złóż gliny litowej w Nevadzie

To pozwoli Tesli przede wszystkim na skrócenie dróg transportowych. Do tej pory lit wydobywali m.in. w Argentynie, Australii czy Boliwii.

Czytaj też: Teslę będzie można w końcu zakupić w Polsce

Poza tym to jeden z elementów, które Tesla musi wykonać, by produkcja baterii do samochodów elektrycznych była tańsza. Oprócz tego zamierza zbudować fabrykę katod do baterii w USA i rozwinąć nową technologię ognisk.

Póki co nie jest znany termin uruchomienia kopalni. Ale można spodziewać się, że nastąpi to dość szybko. Wcześniej Musk zapowiedział, że w ciągu trzech lat będzie można zakupić tańszą wersję Tesli. Do tego konieczne jest tanie źródło litu.

Czytaj też: Tesla wkrótce z nową fabryką w Stanach Zjednoczonych

gazeta.pl/KG