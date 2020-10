PGE: strategia w kierunku energii odnawialnej

**Największa polska spółka energetyczna PGE planuje, by w 2050 r. 100 proc. sprzedawanej energii elektrycznej pochodziło z OZE - wynika z opublikowanej w poniedziałek strategii.

Głównymi kierunkami strategii są inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz sieci.

Do 2030 roku PGE zamierza wybudować 2,5 GW nowych mocy w morskich elektrowniach wiatrowych, 3 GW w fotowoltaice oraz rozbudować portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Projektom tym będzie towarzyszyć program magazynów energii o mocy co najmniej 0,8 GW.

Strategia przewiduje, że do 2030 r. nastąpi zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w portfelu do poziomu 50 proc. oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 85 proc., co oznacza 120 mln ton mniej emisji CO2. Do 2050 r. PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli zero emisji netto CO2 oraz zapewniać 100 proc. zielonej energii dla klientów.

Ta strategia wpisuje się w oczekiwania społeczne - oświadczył wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin podczas prezentacji strategii.

Dokument zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. oraz nakłady inwestycyjne w źródła nisko- i zeroemisyjne na poziomie 75 mld zł w latach 2021-2030. Według strategii, do 2030 r. udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w portfelu wytwórczym wyniesie 85 proc., a energia odnawialna stanowić będzie 50 proc. generowanej energii.

Naszym zdaniem, optymalne byłoby wydzielenie aktywów do końca 2021 roku - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Grupy PGE podczas prezentacji Strategii Grupy PGE do roku 2050.

Podkreślił, że podział grupy na dwie części - związaną z energetyką konwencjonalną i aktywa OZE - jest konieczny do dalszego rozwoju.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km kw. PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc. a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

RO

Relacja wideo