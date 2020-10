Pyszne.pl uruchamia wsparcie dla restauracji

Pyszne.pl - największy serwis do zamawiania jedzenia online w kraju - wprowadza specjalne środki wsparcia dla restauracji w obliczu zwiększających się restrykcji dla przemysłu gastronomicznego spowodowanych koronawirusem.

Choć większość restauracji powiązanych z Pyszne.pl zanotowało w ostatnim czasie wzrost dochodów, nowe obostrzenia wynikające z pandemii oznaczają znaczne obciążenie dla dużej części z nich. Mowa tu przede wszystkim o punktach gastronomicznych, generujących przeważającą część swoich przychodów ze sprzedaży na miejscu, i w których dostawy jedzenia stanowią mniejszą część modelu biznesowego. Drugi pakiet wsparcia Pyszne.pl, następujący po pierwszym, wprowadzonym w marcu 2020, ma na celu natychmiastowe wsparcie dla restauracji będących w grupie największego ryzyka.

Pakiet zawiera: 25 proc. zniżki prowizji dla wszystkich restauracji korzystających z usługi dowozu realizowanej przez Pyszne.pl; zniesienie prowizji dla nowo zarejestrowanych, niezależnych restauracji; zniesienie prowizji przy zamówieniach z odbiorem w lokalu (krok, który został tymczasowo wprowadzony w marcu 2020); możliwość odroczenia opłat dla najbardziej poszkodowanych restauracji - na ich wniosek.

Rok 2020 był ekstremalnym wyzwaniem dla sektora gastronomicznego przez obowiązkowe zamknięcia oraz restrykcje nałożone na czas pracy lokali w Polsce. Wiele restauracji doświadcza trudności w utrzymaniu opłacalności biznesu, a w niektórych przypadkach - utrzymaniu się na rynku. Jako lider w sektorze zamówień jedzenia online chcemy wesprzeć ich działalność w czasie kryzysu, dlatego też uruchamiamy kolejny pakiet wsparcia dla restauracji, które zostały najmocniej poszkodowane - powiedział Arkadiusz Krupicz,współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.

Pyszne.pl skupia się również na: pozyskiwaniu zamówień i klientów dla restauracji partnerskich, przyspieszonym rozwoju usługi dostawy Pyszne.pl - do końca roku obejmie ona 23 miasta, poszerzeniu strefy dostaw realizowanych przez flotę kurierską Pyszne.pl w obecnie wspieranych miastach, zatrudnianiu setek nowych dostawców oraz pracowników do obsługi restauracji. Pyszne.pl jest częścią Just Eat Takeaway.com.

