Bank Pocztowy wprowadza BLIKA

Klienci Banku Pocztowego korzystający z aplikacji mobilnej EnveloBank uzyskali dostęp do systemu płatności mobilnych BLIK. Bank poszerza tym samym swoją ofertę o cieszący się coraz większą popularnością sposób płatności

Od momentu udostępnienia BLIKA Klienci Banku Pocztowego mogą korzystać z 3 rodzajów usług - płatności w Internecie, płatności w sklepach oraz wypłat z bankomatów. W przyszłości usługa będzie jednak rozwijana o kolejne rozwiązania, które umożliwia BLIK, jak na przykład przelewy na telefon.

Klienci coraz częściej dokonują wyboru banku, z którym chcą się związać, w oparciu o wnikliwe porównanie korzyści, jakie będą dla nich płynąć z nawiązania współpracy. Spektrum rozwiązań mobilnych jest bardzo istotnym punktem przy podejmowaniu decyzji o wyborze banku. Dlatego w ostatnim czasie Bank Pocztowy mocno rozwinął się w tym obszarze, a dziś dokłada do swojej oferty popularnego BLIKA. Ten wygodny, bezpieczny i - co ważne – rodzimy system płatności mobilnych z pewnością będzie chętnie wykorzystywany przez użytkowników naszej aplikacji mobilnej – mówi Tomasz Dąbrowski, Członek Zarządu Banku Pocztowego. Witamy klientów Banku Pocztowego wśród użytkowników BLIKA, którzy z pewnością docenią jego wygodę i bezpieczeństwo. Wierzę, że aplikacja EnveloBanku dzięki BLIKOWI jeszcze bardziej zyska na popularności – mówi Dariusz Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności – BLIK po pięciu i pół roku obecności na rynku jest dziś w Polsce systemem powszechnym i bardzo chętnie wykorzystywanym. Ta popularność powoduje, że cały czas chcemy rozwijać BLIKA i udostępniać naszym użytkownikom jeszcze lepsze doświadczanie w płatnościach - dodaje.

By zacząć płacić BLIKIEM wystarczy mieć zainstalowaną aplikację mobilną EnveloBanku i dostęp do Internetu, (najnowszą wersję aplikacji można pobrać ze sklepu z aplikacjami lub zaktualizować aplikację obecnie posiadaną na urządzeniu). Dzięki temu bez żadnych dodatkowych czynności klienci uzyskają dostęp do płatności mobilnych BLIK. Każda płatność przebiega w ten sam sposób: Klient generuje 6 cyfrowy kod, przepisuje go w odpowiednie miejsce - na stronę www sklepu, terminal w sklepie stacjonarnym, ekran bankomatu - a następnie akceptuje w aplikacji mobilnej.

W ciągu zaledwie ostatniego roku Bank Pocztowy istotnie rozwinął funkcjonalności dostępne z poziomu swojej aplikacji mobilnej EnveloBank. Poza udostępnionym właśnie BLIKIEM są to także wspierające wygodę płatności mobilne Apple Pay, Google Pay i Garmin Pay, rozwiązania pozwalające na wykorzystanie biometrii w bankowości, jak logowanie do aplikacji mobilnej czy autoryzacja przelewów z wykorzystaniem odcisku palca lub Face ID (biometrycznego rozpoznania twarzy Klienta), czy w końcu wprowadzona przed wakacjami usługa Autopay, umożliwiająca posiadaczom aplikacji Banku Pocztowego automatyczną płatność i tym samym uniknięcie stania w korkach przy autostradowych bramkach. BLIK to ogólnokrajowy, powszechny standard płatności, który wykorzystuje najnowocześniejsze technologie. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 95 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). PSP stale rozwija możliwości BLIKA tak, aby system był jak najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników.

Bank Pocztowy/KG