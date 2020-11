PKP CARGO CONNECT rozwija sieć połączeń

Od 18 listopada oferta PKP CARGO CONNECT, spółki z Grupy PKP Cargo, została rozszerzona o kolejne trasy pociągów operatorskich CONNECT OPERATOR. Składy intermodalne wyruszą z terminala w Małaszewiczach do Warszawy i dalej zostaną skierowane do międzynarodowych destynacji.

W opinii Łukasza Strzeleckiego, prokurenta PKP CARGO CONNECT, rosnące zainteresowanie ofertą pociągów operatorskich i zapotrzebowaniem na przewozy ładunków intermodalnych skłoniło Spółkę do uruchomienia nowych międzynarodowych kierunków. Nowe połączenia operatorskie to między innymi trasy: Małaszewicze – Warszawa – Piacenza, Małaszewicze – Warszawa – Duisburg oraz Małaszewicze – Warszawa – Hamburg. Każde z tych połączeń będzie miało stały rozkład jazdy, a w przyszłości częstotliwość pociągów może zostać zwiększona z uwagi na spodziewany wzrost zainteresowania rynku.

Uzgodniliśmy z naszymi partnerami w tym projekcie, że rozbudowa intermodalnego łańcucha logistycznego stworzy wartość dodaną i będzie odpowiedzią na potrzeby klientów. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której rozwiązania oferowane przez Grupę PKP CARGO w operatorskim ruchu intermodalnym, będą pierwszym wyborem klientów – podkreśla Łukasz Strzelecki.

Planowane jest też nowe, krajowe połączenie operatorskie na trasie Małaszewicze – Warszawa – Gdańsk (DCT)/Gdynia (BCT/GCT). Będzie ono naturalnym uzupełnieniem już istniejącej od początku listopada i cieszącej się zainteresowaniem na rynku relacji z Małaszewicz do Warszawy, skąd pociągi CONNECT OPERATOR jadą dalej w kierunku m.in. Poznania i Gliwic.

Rozszerzanie siatki połączeń pociągów operatorskich to jeden z najważniejszych celów, jakie postawiliśmy przed PKP CARGO CONNECT i spółka się z niego wywiązuje. Jest to usługa preferowana przez wielu klientów i dlatego jest tak duże zainteresowanie ze strony rynku naszymi pociągami operatorskimi. One są też narzędziem do umacniania PKP CARGO na pozycji lidera rynku przewozów intermodalnych – powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.