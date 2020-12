mPrawo Jazdy to nie koniec. Będą kolejne nowości w mObywatelu

W sobotę 5 grudnia wchodzą w życie przepisy, które dotyczą wszystkich kierowców

Nowością jest aplikacja, która umożliwia umieszczenie prawa jazdy w telefonie. A więc możemy jeździć bez dokumentów, tyle, że trzeba znać swój numer PESEL.

mPrawo Jazdy to będzie nowa funkcjonalność. Zamknięcie zestawu danych kierowcy. Od 5 grudnia będzie dostępna w App Storze i Google Play. Do uruchomienia potrzebny jest Profil Zaufany. mPrawo Jazdy to odzwierciedlenie tradycyjnego dokumentu. Niektóre dane będą się różnić, ale to zależne od sposobu zapisu w rejestrach. Zasadnicza różnica będzie dotyczyła zdjęcie. Aplikacja jest zintegrowana z rejestrem dowodów osobistych i stąd może nastąpić inne zdjęcie. Ale nie będzie miało większego znaczenia, bo w przypadku kontroli policja ma dostęp do zdjęć z dowodów osobistych - mówił Marek Zagórski, sekretarz stanu w kancelarii premiera, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.