16 tys. osób skorzystało z programu "Wspieraj Seniora"

Na dzisiaj mamy już 16 tys. starszych osób, które skorzystały z naszego programu „Wspieraj Seniora” - powiedział w niedzielę wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Wyjaśnił, że „to jest pomoc w ramach Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej przypomniał w TVP3 Regiony, że Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów jest skierowany do osób mających ponad 70 lat.

Nie odmawiamy jednak pomocy nikomu. Jeśli ktoś jest chory, potrzebuje takiego wsparcia - to wystarczy zadzwonić pod infolinię 22 505 11 11. Osoba odbierająca telefon przekazuje dane do ośrodka pomocy społecznej, a tam już wolontariusz pomaga tym osobom czy to w robieniu zakupów, czy w jakichś innych czynnościach - wyjaśnił.

Do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów zgłosiło się już ponad 150 organizacji młodzieżowych, osoby prywatne, harcerze, żołnierze i strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Mamy też trzecią inicjatywę, którą rozpoczął pan prezydent Andrzej Duda, czyli +wolontariat ozdrowieńców+. Chcemy pomagać przez ozdrowieńców pensjonariuszom domów pomocy społecznej, którzy takiego wsparcia potrzebują - również w kwestii pomocy personelowi DPS-ów - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej, dodając, że „pierwsze kilkadziesiąt osób już się do tego wolontariatu zgłosiło”.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów (https://wspierajseniora.pl/) to inicjatywa, której głównym celem jest wsparcie osób starszych w trudnych czasach pandemii. Aby ograniczyć ryzyko zarażenia się przez nich koronawirusem, powołano do życia mechanizm łączący osoby, które chcą pomóc, z seniorami - poprzez instytucje, które takiej pomocy udzielają w normalnych warunkach. Do Korpusu zapisało się już ponad 10 tys. osób.

Koordynatorem Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Od 12 listopada inicjatywa pomocy seniorom poszerzyła się program #CyfrowyWolontariusz. W jego ramach istnieje możliwość poproszenia o pomoc w korzystaniu z narzędzi do komunikowania się na odległość czy załatwianiu spraw urzędowych przez Internet. Akcja #CyfrowyWolontariusz ma na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych u seniorów.

1 grudnia prezydent Andrzej Duda wspólnie z szefową MRiPS Marleną Maląg zainicjował kolejny komponent Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów – „Wolontariat ozdrowieńców”. Osoba chętna do świadczenia wolontariatu ozdrowieńca w konkretnym DPS-ie wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie wspierajseniora.pl. Link otwiera się w nowej karcie przeglądarki, który jest przekazywany systemem CAS do wybranego domu pomocy społecznej.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Na wynos od znanego szefa kuchni. 100 euro za danie