12 lat! Nowy rekord wieku używanych aut

W listopadzie 2020 roku padł nowy rekord średniego wieku używanych aut sprowadzanych do Polski z zagranicy. To najwyższa średnia od stycznia 2000, czyli od momentu od kiedy ministerstwo udostępnia dane rejestracyjne.

Od 2000 roku do Polski sprowadzono z zagranicy blisko 16 milionów aut osobowych i dostawczych o dmc do 3,5. W październiku 2020 roku import samochodów liczony od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku) przekroczył 15 mln sztuk. Niepokojący jest jeden fakt – sprowadzamy coraz starsze auta – podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Dotychczasowy rekord padł w lipcu 2004 roku, kiedy średni wiek importowanych samochodów wyniósł 11,85. Kolejny zbliżony wynik - 11,75 - odnotowano w grudniu 2016 roku. W 2020 roku trzykrotnie, od sierpnia poczynając ten poziom był przekraczany: w sierpniu (11,77), we wrześniu (11,82) i w październiku (11,82), ale nadal wynik z lipca 2004 pozostawał najwyższym. W listopadzie nastąpiło przełamanie bariery - 11,89 to obecnie najwyższy średni wiek pojazdu odnotowany w Polsce wg dostępnych danych od stycznia 2000 roku.

Dane archiwalne wskazują, że o wieku importowanych z zagranicy aut najczęściej decydowały przepisy prawno-podatkowe albo zapowiedzi ich zmian – informuje Michał Hadyś z IBRM Samar.

W styczniu 2002 roku zniesiony został zakaz importu samochodów w wieku powyżej 10 lat. Efekt był taki, że w ciągu 8 kolejnych miesięcy średni wiek sprowadzonych aut wzrósł z 8 do ponad 11 lat. Kilka miesięcy później, we wrześniu 2002 roku, wprowadzono zakaz importu aut z normą poniżej EURO 2 (do 1996 roku). W rezultacie średni wiek pojazdów zmniejszył się do poziomu poniżej 6,5 roku i taki stan utrzymywał się do maja 2004, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Likwidacja wszelkich barier w handlu wspólnotowym spowodowała gwałtowny wzrost wieku do rekordowego poziomu - 11,86 roku - jaki odnotowano w lipcu 2004 roku. Po dwóch latach, na początku 2006 roku, pojawiły się zapowiedzi wprowadzenia podatku ekologicznego (tzw. wzór Barszcza). Wystarczyły 3 miesiące i średni wiek obniżył się do 10 lat, ale to było tylko chwilowe wahnięcie, ponieważ projekt szybko upadł.

Podobna sytuacja powtórzyła się pod koniec 2016 roku. Zapowiadane w listopadzie zmiany w sposobie wyliczania podatku akcyzowego, które miały wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku, uruchomiły lawinę importu w poprzedzającym tę zmianę miesiącu. W grudniu 2016 roku odnotowano jeden z największych wyników dotyczących wielkości importu używanych samochodów do Polski - przekroczył pułap 100 tysięcy sztuk i wyniósł dokładnie 101 811 aut. Średni wiek sprowadzonego wówczas samochodu urósł znowu do poziomu 11,75 roku.

IBRM/RO

