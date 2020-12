Zawód farmaceuty to nie tylko praca w aptece – Mariusz Kisiel dla AZiR

Długo wyczekiwana Ustawa o Zawodzie Farmaceuty ponownie trafiła do Sejmu, ale warto zastanowić się czy czas walki z pandemią to odpowiedni moment na jej procedowanie, zwłaszcza, że środowiska aptekarskie alarmują – nie bez racji, że Ustawa może przyczynić się do zmniejszenia liczby aptek, a także wzrostu cen leków