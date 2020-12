Centrum centrów nad Wisłą

Firmy analityczne stwierdzają: w Polsce rozpoczął się boom inwestycyjny na obiekty data center. Szybko będzie rosła ich moc i powierzchnia. W ostatnich miesiącach kolejne firmy ogłosiły plany nowych inwestycji. Pomaga pandemia, która przyspiesza wdrażanie nowych technologii w przedsiębiorstwach i instytucjach -zapowiada Marek Jaślan na łamach „Gazety Bankowej”

Pandemia koronawirusa sprawiła, że biznes musiał w większym stopniu oprzeć się na technologiach cyfrowych, co było np. warunkiem wdrożenia w firmach i instytucjach zdalnej pracy. Na znaczeniu zyskało m.in. przechowywanie danych w bezpiecznych warunkach i w miejscach zapewniających szybki i wygodny dostęp do posiadanych zasobów. W naturalny sposób wzrosło więc zainteresowanie usługami centrów danych.

Być może to m.in. pomogło funduszowi MCI właścicielowi największego w Polsce centrów danych domknąć transakcję jego sprzedaży, o co się starał od dłuższego czasu. Dopiero jednak w październiku tego roku ogłosił, że Global Compute Infrastructure LP, platforma wspierana przez Goldman Sachs Merchant Banking Division zdecydował się kupić 100 proc. akcji ATM. Wartość transakcji uzgodniona została na 533 mln zł.

Global Compute to nowy gracz w tym biznesie, który zapowiada ekspansję na rynkach centrów danych w różnych częściach świata, w tym w Europie Środkowowschodniej. Jego partner, Goldman Sachs Merchant Banking Division, jest dywizją znanego banku, która kredytuje inwestycje kapitałowe oraz sama bezpośrednio lokuje środki. Do tej pory jednak ośrodki kolokacyjne nie należały do głównych pól zainteresowania banku, w który inwestuje, a były to częściej sektor energetyczny, komunikacyjny, czy usług komunalnych.

To nowe pole zainteresowania finansowego partnera Global Compute potwierdza więc, że centra danych to biznes ciągle perspektywiczny, a pandemia pokazała inwestorom, jakie tkwią w nim możliwości. Potwierdzeniem tego były zresztą też wyniki ATM za I półrocze tego roku, w którym spółka osiągnęła blisko 82,4 mln zł przychodów (wzrost w porównaniu z I półroczem 2019 r. o 15,3 proc.), ponad 40 mln zł EBITDA (wzrost o 16,8 proc.), ponad 20 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 101 proc.) i 8,2 mln zł zysku netto (rok wcześniej miał 647 tys. zł straty).

Warszawa nową gwiazdą

Jednocześnie widoczne są zmiany, jakie dokonują się na europejskim rynku centrów danych. Jest on od dawna zdominowany przez tzw. rynki FLAP-D, do których zalicza się Frankfurt, Londyn, Amsterdam, Paryż i Dublin, tj. miasta z rozbudowanymi sektorami biznesowymi i finansowymi. Rynki FLAP-D są nadal kluczowe dla ekosystemu centrów danych jako punkty wejścia – powstają na nich duże obiekty data center – jednak na zainteresowanie nimi niekorzystnie wpływają obecnie ograniczenia fizyczne, między innymi brak energii niezbędnej do zasilania , ograniczona podaż powierzchni i konieczność bycia bliżej użytkowników regionalnych. To stwarza szansę dla nowych rynków, wśród których jest m.in. Warszawa.

Na ten trend zwróciła uwagę m.in. firma doradcza Cushman & Wakefield.

Rosnące ceny gruntów, ograniczona dostępność energii, tymczasowe wstrzymanie budowy centrów danych na niektórych rynkach FLAP-D oraz popyt na szybkie łącza światłowodowe sprawiły, że dostawcy działający na dużą skalę przenoszą zadania realizowane przez centra danych z tradycyjnych rynków do lokalizacji położonych bliżej swoich klientów. Ruch ten spowodował wzrost aktywności we wschodzących lokalizacjach centrów danych – miastach, które można byłoby sklasyfikować jako core w przypadku każdego innego rodzaju nieruchomości. Wiele różnych funduszy emerytalnych, państwowych funduszy inwestycyjnych, funduszy infrastrukturalnych i firm private equity dostrzega potencjał inwestycyjny w centrach danych i poszukuje możliwości wejścia na rynek europejski – zauważa Stephen Kirby, partner, Data Centre Advisory Group w Cushman & Wakefield.

Firma ta wskazuje na dziewięć nowych lokalizacji wschodzących dla centrów danych w Europie. Znalazła się wśród nich też stolica Polski, a obok niej: Berlin, Rejkiawik, Oslo, Zurych, Mediolan, Wiedeń, Madryt i Praga. W ocenie Cushman & Wakefield, mogą mogą stać się w perspektywie najbliższych pięciu lat znaczącymi rynkami centrów danych.

Inwestycyjny boom się zaczął

Także firma w PMR w opublikowanym raporcie „Rynek centrów danych w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025” mówi, że rozpoczął się boom inwestycyjny.

PMR szacuje, że w latach 2020-2025 krajowy rynek data center podwoi się w rozumieniu mocy dostępnej dla klientów. Tak zwymiarowany rynek na koniec prognozowanego okresu wyniesie (według prognoz PMR) w sumie 166 MW dostępnej mocy IT. Przy czym wzrost będzie bardziej znaczący niż wskazywałyby na to metry powierzchni netto IT oddanej w tym okresie do dyspozycji klientów. W prognozowanym okresie firma badawcza spodziewa się, że wzrośnie gęstość mocy w przeliczeniu na szafę serwerową. Nowe inwestycje, realizowane na polskim rynku będą dotyczyć obiektów dedykowanych sprzedaży usług w klasycznym modelu detalicznym.

Co także ważne pojawia się coraz więcej dużych centrów danych, parametrami i charakterystyką przystosowanych do wymogów stawianych globalnie na rynku hurtowym. Taką inwestycję oficjalnie ogłosił w styczniu 2020 r. i realizuje obecnie w Warszawie Vantage Data Centers. Plan zakłada wybudowanie w stolicy obiektu o mocy 64 MW na obszarze 5 hektarów.

W ocenie PMR głównym czynnikiem napędzającym obecnie krajowy rynek centrów danych są zapowiedzi największych dostawców chmury publicznej na świecie odnośnie lokalizacji regionów na terenie Polski. We wrześniu 2019 r. decyzję ogłosił Google Cloud, a w maju 2020 r. o swoich planach inwestycyjnych poinformował oficjalnie Microsoft. W marcu natomiast firma Equinix, duży światowy gracz na rynku data center otworzył w Warszawie swoje trzecie centrum danych International Business Exchange (IBX) o nazwie WA3. Firma podkreślała przy tym, że inwestycja o wartości ok. 31 mln euro umożliwi firmom w Polsce rozszerzenie dostępu do ponad 200 połączonych centrów danych oraz ekosystemów biznesowych z całego świata, składających się na Platformę Equinix. W pierwszej fazie projektu WA3 ma oferować 475 szaf serwerowych i ponad 1 400 m2 powierzchni kolokacyjnej.Po zakończeniu inwestycji, data center ma oferować ok. 1 200 szaf serwerowych i ponad 3 tys. m2 powierzchni kolokacyjnej. WA3 ma ułatwić firmom w Polsce korzystanie z rozwiązań chmurowych dostarczanych poprzez platformę Equinix Cloud Exchange Fabric, która za pośrednictwem definiowanych programowo połączeń bezpośrednich umożliwia dostęp do największych dostawców chmur na świecie, takich jak: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure i Google Cloud. (…)

Marek Jaślan

