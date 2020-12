Onet: "Dzwon skradziony przez hitlerowców wróci do Polski". Internauci: Zgubiliście słowo "Niemcy"

Należący do niemiecko-szwajcarskiego koncernu Ringier Axel Springer portal Onet postanowił podzielić się z czytelnikami informację z BBC, że skradziony przez Niemców dzwon kościelny powróci do Polski. W tytule jednak sprawców kradzieży postanowił określić jako „hitlerowców”. To wywołało falę komentarzy w sieci

Dzwon skradziony przez hitlerowców wróci do kościoła w Polsce — to tytuł portalu Onet o wspomnianym oddaniu dzwonu.

Chociaż należy Onetowi oddać, że już w samej treści, także w leadzie, jest podkreślone, że dzwon, który trafi do Sławięcic, ukradli Niemcy, to jednak w najistotniejszym miejscu tekstu - w jego tytule - widnieje określenie „hitlerowcy”. Stąd internauci przypominają Onetowi, że rabunku dokonali Niemcy.

